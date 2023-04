Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in LU sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Ostermontag haben wir am Wildpark Rheingönheim Dietmar Koch getroffen. Der 59-jährige Personaldisponent kommt aus Mutterstadt und frischte Kindheitserinnerungen auf.

Herr Koch, wie haben Sie das Osterfest verbracht?

Ich würde mal sagen: in aller Beschaulichkeit. Zumindest haben wir keine Ostereier mehr versteckt. Immerhin sind meine Kinder mittlerweile