(aktualisiert: 18.30 Uhr) Die Feuerwehr Ludwigshafen ist seit 16.39 Uhr wegen eines Gefahrstoffaustritts am Freibad am Willlersinnweiher im Strandweg (Oppau/Friesenheim) im Einsatz. Nach Angaben von Feuerwehr-Chef Stefan Bruck ist Chlorgas im Flaschenlager ausgetreten. Sein Stellvertreter Jochen Hummel, der den Einsatz leitet, spricht von einem „leichten Chlorgasaustritt“. Es gibt einen Verletzten, es handelt sich um einen Mitarbeiter des Bads. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Freibad ist evakuiert worden. Laut Hummel waren 60 Schwimmer auf dem Gelände. Die Badegäste sind laut Bruck in Sicherheit. Sie werden aber vor Ort noch betreut. Die Einsatzkräfte bitten wegen des hohen Verkehrsaufkommens – in der Nähe sind die BASF und die zentrale Verkehrsachse Brunckstraße – darum, den Bereich weiträumig zu umfahren und insbesondere den Strandweg als Abkürzung zu meiden. Denn diese Straße ist von der Feuerwehr wegen des Einsatzes blockiert. Die Feuerwehr ist mit 35 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort.

Ursache wird gesucht

Außerdem sind Polizei, Rettungsdienst und Notarzt am Freibad. Jochen Hummel geht davon aus, dass der Einsatz noch etwa bis 19 Uhr andauert. Er betont: „Die Lage ist unter Kontrolle.“ Aktuell würden noch die Badegäste betreut, das betroffene Betriebsgebäude sei gelüftet worden. Außerdem werde die Ursache für den Chlorgasaustritt gesucht. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sagte auf Anfrage, dass zunächst die Ursache für den Zwischenfall im Technikraum ermittelt werden soll. Eine Technikfirma werde noch am Abend den Defekt untersuchen. Wenn sich der Schaden leicht beheben lasse, soll das Freibad so schnell wie möglich wieder öffnen. Wann dies sein werde, lasse sich noch nicht sagen. „Wir wollen auf Nummer sicher gehen“, so Steinruck. Daher sei es ziemlich unwahrscheinlich, dass das Bad schon am Freitag wieder öffnen könne. Schwimmer können das Freibad erst seit 25. Juni wieder nutzen. Es gelten wegen der Corona-Pandemie strenge Regeln für die Besucher. Unter anderem ist die Anzahl der Gäste begrenzt, es gibt einen Schichtbetrieb für die Schwimmer – und Tickets sollen im Vorfeld online gebucht werden.

