Wegen eines Chlorgasaustritts ist am Donnerstagnachmittag das Freibad am Willlersinnweiher evakuiert worden. Ein Badmitarbeiter wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Etwa 60 Schwimmer waren zum Unfallzeitpunkt auf dem Gelände. Die Ursache für den technischen Defekt ist noch unklar. Wann das Bad wieder öffnen kann, ist offen.

Die Feuerwehr Ludwigshafen wurde um 16.42 Uhr alarmiert. Nach ihren Angaben ist Chlorgas im Flaschenlager in einem Technikraum des Freibads ausgetreten. Der stellvertretende Feuerwehrchef Jochen Hummel, der den Einsatz leitete, sprach von einem „leichten Chlorgasaustritt“. Der Badmitarbeiter wurde durch das austretende Gas verletzt und mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik transportiert. Es gab keine weiteren Verletzten. Laut Feuerwehr wurden die 60 Badegäste in Sicherheit gebracht und vor Ort noch von Notärzten vorsorglich untersucht.

Die Feuerwehrleute am Unfallort trugen schwere Chemikalienschutzanzüge. Das Technikgebäude in der Nähe der Bademeisterunterkunft wurde belüftet. Vorsorglich wurde die Umgebung des Bads großräumig mit Messfahrzeugen kontrolliert. Die Feuerwehr konnte keine erhöhten Gefahrstoffkonzentrationen in der Luft messen. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, so die Feuerwehr.

Die Ursache für den Chlorgasaustritt war am Abend noch unklar. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sagte auf Anfrage, dass zunächst die Ursache für den Zwischenfall ermittelt werden müsse, bevor an einer Wiedereröffnung des Bads zu denken sei. Wenn sich der Schaden leicht beheben lasse, soll das Freibad aber so schnell wie möglich wieder öffnen. „Aber Sicherheit geht vor“, betonte Steinruck. Daher sei es eher unwahrscheinlich, dass das Bad schon am Freitag wieder seine Pforten öffnet.

Verkehrsprobleme

Der Unfall fiel mit dem Feierabendverkehr zusammen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, denn die Feuerwehr sperrte wegen des Einsatzes die Zufahrt zum Freibad ab. Der Strandweg ist bei Ludwigshafenern ein beliebter Schleichweg, um dem Verkehr entlang der BASF und auf der Brunckstraße zu entgehen. Polizei und Feuerwehr appellierten an alle Autofahrer, den Unfallbereich weiträumig zu umfahren. Die Feuerwehr war bis zum Abend mit 35 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Außerdem waren Polizei, Rettungsdienst und Notarzt am Freibad.

Schwimmer können das Freibad erst seit 25. Juni wieder nutzen. Es gelten wegen der Corona-Pandemie strenge Regeln für die Besucher. Unter anderem ist die Anzahl der Gäste begrenzt, es gibt einen Schichtbetrieb für die Schwimmer – und Tickets sollen im Vorfeld online gebucht werden. Die Freude über die Öffnung war groß. Umso bedauerlicher sei jetzt die Schließung, meinte die OB.