Im Kraftwerk Süd der BASF wird am Samstag, 10. Juli, aufgrund von abgeschlossenen Wartungsarbeiten eine Gasturbine in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, kann es am Vormittag zur kurzzeitigen Bildung einer gelblichen Abgasfahne kommen. Die BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis. Eine orangefarbene Wolke hatte Ende Juni für Aufsehen gesorgt. Damals waren bei einer Betriebsstörung nitrose Gase aus einer Anlage ausgetreten. Der Austritt konnte vom Betrieb gestoppt werden. Die Anlage wurde stillgelegt. Verletzt wurde nach Werksangaben niemand. Der Vorfall wird von der Gewerbeaufsicht untersucht.