Noch läuft die Suche nach der Ursache der Betriebsstörung in der BASF vom Montag letzter Woche. Wie berichtet, waren dabei nitrose Gase, also Stickoxide, ausgetreten, die beim Einatmen giftig sind. Vergleichbare Betriebsstörungen habe es, so ein BASF-Sprecher auf Anfrage, nicht gegeben.

Viele Menschen in der Region hatten am Abend des 28. Juni beobachtet, wie eine orangene bis braune Rauchsäule über dem Werksteil Nord aufstieg