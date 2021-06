[Aktualisiert 22.50 Uhr] Eine ungewöhnliche orangefarbene Abgaswolke ist am Montagabend über der BASF in Ludwigshafen aufgestiegen und in Richtung Mannheim gezogen. Nach Angaben der BASF sind bei einer Betriebsstörung nitrose Gase aus einer Anlage ausgetreten, wobei die Ursache der Störung selbst noch nicht bekannt sei und untersucht werde. Verletzt wurde demnach niemand.

Nitrose Gase sind Stickoxide, die beim direkten Einatmen giftig sind. Mehrere Umweltmesswagen des Unternehmens sowie der Berufsfeuerwehr waren innerhalb und außerhalb des Werksgeländes unterwegs. Sie haben nach BASF-Angaben keine erhöhten Messerte festgestellt.

Nach Angaben der Polizei zog die Wolke in einer Höhe von 300 Metern über die nördliche Mannheimer Stadtgrenze hinweg in Richtung Lampertheim und hessischen Odenwald. Nach Mitteilung der Feuerwehr bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.