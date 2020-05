Die Vorbereitungen für den Abriss der Pilzhochstraße schreiten weiter voran. In der nächsten Woche wird ab Montag sowie auch am Feiertag Christi Himmelfahrt (Donnerstag) mit einem fünf Tonnen schweren ferngesteuerten Gerät der Asphalt oben auf der maroden Brücke abgefräst. Dies werde deutlich hörbar sein. Die Feiertagsarbeit ist laut Stadtverwaltung notwendig, um weitere Verzögerungen beim Bauablauf zu vermeiden.

Betonsägen im Einsatz

Des Weiteren würden in der Woche darauf die Querkraftkopplungen getrennt. Sie sorgen für eine gleichmäßige Kraftverteilung auf die Brückenbauteile. Da man während des Abbruchs keine Kräfte, Stöße und Bewegungen auf die Nachbarbauwerke übertragen möchte, sei eine Trennung erforderlich. Für diese Arbeiten würden Betonsägen eingesetzt, so die Verwaltung. Hierbei werde es ab Montag zu weiteren Lärmbelästigungen kommen.

OB bittet um Verständnis

„Wir wissen, dass die Baustelle Lärm und Staub verursacht und mit Einschränkungen und Belästigungen einhergeht. Wir versuchen, diese so gering wie möglich zu halten, bitten aber gleichzeitig um Verständnis für die Arbeiten“, betont Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Anwohner und Gewerbetreibende im Umfeld seien informiert worden. Ziel sei es, die Pilzhochstraße, ein 500-Meter-Teilstück der Hochstraße Süd, so schnell und so sicher wie möglich abzureißen. Wenn das erste Teilstück entfernt ist, soll damit begonnen werden, die Verkehrsverbindungen zwischen der Mundenheimer Straße und dem Berliner Platz wiederherzustellen. Zunächst sollen Fußgänger, Radfahrer, Busse und Autos den Bereich passieren können, danach die Straßenbahnen.

Bürgerdialog geplant

Bevor der tatsächliche Abriss beginnt, lädt OB Steinruck ein weiteres Mal zu einem intensiven Bürgerdialog ein. Hierbei können Fragen mit den Verantwortlichen geklärt und mögliche Sorgen im unmittelbaren Vorfeld des Abrisses mitgeteilt werden. Wegen der Corona-Pandemie werde dieses Mal verstärkt über das Internet kommuniziert. Fragen, Anregungen und Beschwerden nehme zudem Dieter Jung, Telefon 01520/9272145, E-Mail jung@lukom.com, als Baustellenbeauftragter entgegen.