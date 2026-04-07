Für Autofahrer ist keine Entwarnung in Sicht: Während die Region noch unter der zehnwöchigen Tunnelsperrung auf der B10 ächzt, kündigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer schon die nächste Großbaustelle im Straßennetz rund um die Bundesstraße an. Ab Mitte Mai wird die Weinstraße zwischen Leinsweiler und Ranschbach (L508) für voraussichtlich drei Monate voll gesperrt, weil dort die Fahrbahn erneuert wird. Der Verkehr wird über Annweiler entlang der B10 und B48 umgeleitet.

Im Anschluss wird die Weinstraße von Birkweiler bis Albersweiler (L507) in drei Bauabschnitten saniert. Ab Mitte August wird zunächst in Birkweiler der Bereich von den Gleisen bis zur Querungshilfe in Richtung Albersweiler gesperrt. Die Umleitung führt über Albersweiler, Frankweiler und Godramstein. Für diese auf etwa drei Wochen angesetzte Bauphase nutzt der LBM eine Sperrpause auf der Queichtalbahn, um bis an die Gleise sanieren zu können. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ hatte die Deutsche Bahn in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass die Strecke zwischen Landau und Wilgartswiesen im Sommer wegen Brückensanierungen über einen Monat lang gesperrt werden soll. Voraussichtlich Mitte September gehen die Arbeiten mit den Bauabschnitten zwei und drei weiter: zunächst von der Querungshilfe in Birkweiler bis zur Zufahrt Kolchenbachstraße, anschließend bis zur Bushaltestelle Weinstraße in Albersweiler. Die Baustelle soll bis November dauern. In dieser Zeit wird der Verkehr über Albersweiler und Frankweiler umgeleitet.

Doch auch das ist noch nicht das Ende: Im Frühjahr 2027 will der LBM dann die Deckschicht in der Ortsdurchfahrt Leinsweiler erneuern. Über den genauen Start der Arbeiten und weitere Details will die Behörde „zu gegebener Zeit“ informieren.