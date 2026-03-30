Wer über Ostern in den Pfälzerwald will, sollte viel Zeit mitbringen. Nicht nur die B10-Tunnel sind dicht, auch die Queichtalbahn fällt aus. Und das ist erst der Anfang.

Die Bahnstrecke zwischen Landau und Wilgartswiesen wird über das Osterwochenende dicht gemacht. Kein Zug fährt mehr in beide Richtungen. Fahrgäste müssen auf Ersatzbusse ausweichen. Die Sperrung beginnt am Gründonnerstag, 2. April, 21 Uhr, und endet am Ostermontag, 6. April, 5 Uhr. In einer Pressemitteilung kündigt die Deutsche Bahn an, dass sie in dieser Zeit zwei Eisenbahnbrücken auf dem Streckenabschnitt erneuere. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ zeigt sich dann aber noch mal ein ganz anderes Bild. Die fünftägige Sperrung ist nämlich erst der Anfang. Im Herbst wird es dann knüppeldicke kommen.

Wie ein Bahnsprecher informiert, werden auf dem Abschnitt zwischen Sarnstall und Wilgartswiesen mehrere Durchlassbauwerke – also kleinere Unterführungen – erneuert, ebenso wie die Eisenbahnüberführung Queichhambach, die noch aus dem Jahr 1874 stammt. Mit Erneuern meint die Bahn hier aber keine kleineren Schönheitsreparaturen, sondern gleich das volle Programm. „Aufgrund des Zustandes der Bauwerke ist eine wirtschaftliche Instandsetzung nicht mehr möglich, sodass jeweils eine Kompletterneuerung vorgesehen ist“, so der Bahnsprecher. Aber keine Sorge, die Verkehrssicherheit sei noch nicht gefährdet, versichert er. „Sonst würde kein Betrieb zugelassen.“

Nächste Sperrung im Herbst – und dann länger

Die eigentlichen Arbeiten werden am Osterwochenende aber noch gar nicht gemacht. Das ist erst einmal für Vorbereitungs- sowie Erkundungsarbeiten da, wie der Bahnsprecher berichtet. Die Hauptarbeiten sind für August und September angesetzt. Und dann ist es mit ein paar Tagen nicht mehr getan. Für den Austausch ganzer Brückenbauwerke werden etliche Wochen draufgehen. Laut DB wird der Streckenabschnitt Landau Hauptbahnhof bis Godramstein vom 17. August bis zum 7. September gesperrt und der Abschnitt Godramstein bis Annweiler vom 17. August bis zum 24. September. Die Bahn setze dabei auf Fertigbauweise, um die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten, sagt deren Sprecher. Die neuen Bauteile würden bereits vorproduziert und während der Sperrpause vor Ort eingehoben. Zuvor werde die alte Überführung zurückgebaut.

Zurück zum Jetzt: Wieso wurden ausgerechnet die Ostertage für die Sperrung der Queichtalbahn gewählt – eine Zeit, in der der Publikumsverkehr von Ausflüglern und Urlaubern, die die Bahn benutzen möchten, deutlich höher sein dürfte. Die Deutsche Bahn begründet dies damit, dass es in dieser Zeit keinen Schülerverkehr und weniger Berufsverkehr gebe. Berufsverkehr hin oder her – allein schon wegen der parallel noch immer laufenden B10-Tunnelbaustelle dürfte es für die Ersatzbusse zu einer Herausforderungen werden, die im Fahrplan angegeben Zeiten zu schaffen. Auf Schienen kommt man in 29 Minuten von Landau nach Wilgartswiesen, für die Ersatzbusse sind 54 Minuten Fahrzeit angesetzt. Für die Nachtzüge nach Pirmasens verkehrt um 23.10 Uhr ein Ersatzbus von Landau bis Wilgartswiesen, wo um 0.14 Uhr eine Regionalbahn bereitsteht, die bis Pirmasens weiterfährt. Den Ersatzfahrplan finden Sie hier.