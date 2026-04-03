Seit fünf Wochen herrscht wegen der B10-Tunnelsperrung Ausnahmezustand. Stau, Raser, Lkw-Chaos. Wir zeigen, wo es kracht, klemmt und wo die Polizei nachschärft.

Es kommt einem schon wie Ewigkeiten vor, dabei ist gerade erst die erste Halbzeit geschafft. Die Sperrung der vier B10-Tunnel bei Annweiler wegen Sanierungsarbeiten strapaziert das Nervengerüst jeden, der sich ihnen nur nähert. Ob Anwohner, Pendler, Trucker oder Behörden – diese Mega-Baustelle im Pfälzerwald treibt jedem den Puls in die Höhe.

Wenige Zentimeter Abstand: So fühlt es sich als Fußgänger in den Umleitungsdörfern an. Foto: Judith Hörle

Jeden Morgen und jeden Abend quält sich eine nicht enden wollende Blechlawine durch die Umleitungsorte und kommt nur im Schneckentempo voran. Dafür hält sich außerhalb der Stoßzeiten kaum ein Fahrer ans Tempo-30-Limit. Ausländische Brummifahrer, die irgendwo im Nirgendwo landen und in schmalen Kurven ganze Bordsteine herausfahren oder an Hausdächern hängen bleiben.

Hier blieb in Wilgartswiesen vor einer Woche ein Lkw am Hausdach hängen. Foto: Rita Hartmann/oho

So geschehen vor einer Woche in Wilgartswiesen, das eigentlich gar nicht zur Umleitungsstrecke gehört, durch das aber trotzdem alle paar Minuten große Sattelzüge donnern, wie Leserin Rita Hartmann der Redaktion schreibt. Sie wohnt hoch oben in der Pfälzerwald-Gemeinde und hat direkten Blick auf die schmale Eisenbahnunterführung am Ortseingang.

Rita Hartmann zeigt von ihrem Haus auf Wilgartswiesen, wo sich das Verkehrschaos ebenso Tag und Nacht bemerkbar macht. Foto: Judith Hörle

„Und während ich dies schreibe, sind innerhalb von fünf Minuten wieder vier Lkw durch die Unterführung gekommen, die viel zu schmal für sie ist.“ Offenbar fehlgeleitet in Sarnstall, wo sie das Navi von der offiziellen Umleitungsstrecke weg über Spirkelbach und Wilgartswiesen wieder auf die B10 schickt – trotz Lkw-Verbotsschildern. Aber die seien viel zu klein, um sie erfassen zu können, bemängelt Rita Hartmann.

Zentimeterarbeit an der Unterführung in Wilgartswiesen: Ein Sattelzug quetscht sich durch eine viel zu enge Passage. Foto: Judith Hörle

Lkw-Irrfahrten abseits der Route

Wir besuchen sie zu Hause und erfahren dabei, dass sie noch aus einem ganz anderen Grund so nah dran ist am Verkehrschaos wie kaum jemand anderes: Denn sie trägt jede Nacht die RHEINPFALZ-Zeitung aus – in den Umleitungsdörfern entlang der B10. Sie bekam live mit, wie vor einer Woche das Verkehrschaos noch einmal eine ganz neue Dimension bekam, als auch noch die Umleitungsstrecke dicht gemacht werden musste, weil es in Rinnthal nachts zu einem Wasserrohrbruch mitten in der Ortsdurchfahrt kam. „Als ich um 4 Uhr auf dem Rückweg meiner Tour war, stand schon alles unter Wasser, ein Gefahr-Schild war aufgestellt, und mit einem Auto wurde die Straße blockiert.“ Im Eiltempo rückte die Tiefbaufirma der Verbandsgemeinde mit ihrem Saugbagger an, um den Schaden zu reparieren. Am Samstagmorgen zeugte nur noch eine frisch asphaltierte Stelle auf der Fahrbahn von dem Vorfall zum denkbar unglücklichsten Zeitpunkt.

Vom Wasserrohrbruch auf der Umleitungsstrecke in Rinnthal zeugt nur noch eine frisch asphaltierte Stelle auf der Straße. Foto: Judith Hörle

Wer einen Blick darauf erhaschen möchte, sollte eine schnelle Reaktionsfähigkeit mitbringen, um sich noch rechtzeitig gegen den Vorgartenzaun zu pressen, wenn der nächste Laster im Anmarsch ist. Denn in Rinnthal ist zwar die eine Gehwegseite mit Absperrbaken gesichert, doch wenn sich zwei Großkaliber auf Rädern auf der schmalen Dorfstraße begegnen, weichen sie eben über den anderen Fußgängerweg aus, um überhaupt aneinander vorbeizukommen.

Seit an Seit durch den Ort: Für große Lastwagen ist in den Dörfern oft kaum Raum. Dann wird auf den Gehweg ausgewichen. Foto: Judith Hörle

Wenn der Gehweg zur Ausweichspur wird

Gleiches Spiel in Annweiler in der engen Kurve am Hohenstaufensaal, in der zusätzlich noch der Stadtverkehr auf die B10-Umleitung drängt. Auf große Sattelschlepper ist hier nichts ausgelegt, weswegen die sich entweder ihren Weg über das Trottoir oder eben die andere Straßenseite suchen und so für Rückstau in beide Richtungen sorgen. Blechlawine in der Ortsdurchfahrt von Annweiler. Besonders an der Ecke beim Hohenstaufensaal staut sich der Verkehr, weil die Kurve für viele Lkw zu schmal ist. Foto: Judith Hörle

Ein paar Meter weiter drückt eine ältere Dame gerade auf den Knopf der Fußgängerampel. Mehrere solcher Überquerungshilfen hatte der Landesbetrieb Mobilität in Annweiler, Sarnstall und Rinnthal eigens für die Sperrzeit eingerichtet. Und tatsächlich: Es dauert keine 15 Sekunden, bis das Ampelmännchen grün aufleuchtet. „Jetzt ist es gut, am Anfang war die Zeit zum Drüberlaufen noch zu kurz“, bemerkt die Dame, als sie mit ihrem Rollator gerade den Bordstein auf der anderen Straßenseite erreicht, bevor die Ampel wieder auf rot springt. Lastwagen rollen über den Bordstein oder müssen auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um durch die Kurve zu kommen. Foto: Judith Hörle

Wobei vor Ort viele wirklich dankbar für das sind, was die Polizei hier leistet. Jeden Tag stehen vereinte Kräfte sowohl von Landauer als auch von Pirmasenser Seite entlang der B10, um das Lkw-Aufkommen im Zaum zu halten und den unerlaubten Transitverkehr wieder zurück auf die vorgesehene Autobahnumleitung zu schicken.

Provisorisch, aber nötig: Zusätzliche Ampeln sollen Fußgängern das Überqueren erleichtern. Foto: Judith Hörle

Bis zur Halbzeit wurden 1476 Lkw kontrolliert, davon 673 beanstandet. Testweise stand für drei Tage ein Enforcement-Trailer – ein spezieller Lkw-Blitzer – an der B10 bei Birkweiler. Die Daten werden aktuell ausgewertet. Weil das alles aufwendige Handarbeit ist, ist ein weiterer Einsatz des Geräts vorerst nicht geplant, wie Thomas Sewohl von der Polizeidirektion Landau berichtet, der die B10-Kontrollen leitet.

Diese ältere Dame in Annweiler ist froh, dass die Ampelzeit nun länger eingestellt ist, damit sie es überhaupt während Grün über die Straße schafft. Foto: Judith Hörle

Polizei drückt beim Schwerverkehr aufs Tempo

Trotzdem kann schon gesagt werden: Der Lkw-Verkehr hat durch die hohe Kontrolldichte seit Beginn der Sperrung deutlich abgenommen. Waren anfangs noch mehr als die Hälfte der Laster unberechtigt auf der Strecke unterwegs, ist es inzwischen nur noch knapp ein Drittel. Und das bestätigen nicht nur die Zahlen der Polizei, sondern auch die Wahrnehmung der Menschen vor Ort.

Polizeikontrolle an der Umleitungsstrecke: Lastwagen werden wegen der B10-Sperrung aus dem Verkehr gezogen. Archivfoto: Iversen

Dafür sehen die ein anderes Problem, das sich immer mehr aufdrängt: die Raser in der 30er-Zone. „Unzählige Zugmaschinen fahren mit Höllenlärm und weit überhöhter Geschwindigkeit“, ist der Eindruck von Anwohner Martin Graf aus Annweiler. Aber nicht nur die, sondern auch Autofahrer. „Selbst wenn ich nachts unterwegs bin, wird gehupt und ganz nah aufgefahren, weil ich mich eben an die 30 halte“, berichtet Zeitungsausträgerin Rita Hartmann. Mehrere Annweilerer monieren gegenüber der RHEINPFALZ, dass es viel zu wenige Tempokontrollen gebe – und in der Trifelsstadt bisher gar keine seit der Sperrung.

Die speziellen Lkw-Blitzer standen nur kurz an der B10. Nun werden die Testdaten ausgewertet. Foto: Iversen

Neues Reizthema: die Raser

Auf Nachfrage bei der Polizei bestätigt sich dies jedoch nicht so ganz. In den ersten vier Wochen hat die Polizei immerhin schon zwölfmal Tempokontrollen gemacht: vier in Rinnthal, zwei in Sarnstall, drei in Annweiler und drei in Queichhambach. Anlass seien Bürgerbeschwerden und die eigene Wahrnehmung der Polizei gewesen, erklärt Sewohl. Dabei habe die Polizei sowohl ihr Radarfahrzeug genutzt als auch Handlasermessgeräte gezielt an den Beschwerdestellen eingesetzt. Von 2893 gemessenen Fahrzeugen waren 304 zu schnell – also rund 10 Prozent. Die meisten im geringfügigen Bereich, 31 von ihnen hatten mehr als 15 Sachen zu viel drauf. Der unrühmliche Spitzenreiter kam auf 59 km/h in der Rinnthaler 30er-Zone.

Auch abseits der Stadt stauen sich Lastwagen auf der Ausweichroute. Am Ortseingang Rinnthal hat man Blick auf die B10 oben, die nun ganz leer ist während der Sperrung. Foto: Judith Hörle Tempo 30 gilt – eingehalten wird es auf der Umleitungsstrecke längst nicht immer. Foto: Judith Hörle Stoßstange an Stoßstange: Auf der Umleitungsstrecke rollt der Verkehr oft nur zäh – wie hier an der Ortseinfahrt Annweiler. Foto: Judith Hörle Rot-weiße Baken schützen in Rinnthal den Gehweg – wirklich sicher fühlt es sich daneben trotzdem nicht an. Foto: Judith Hörle Der LBM (Auto rechts) auf Streckenkontrolle in Rinnthal – Problemstellen wie auf den nächsten Bildern bleiben trotzdem. Foto: Judith Hörle Zentimeterarbeit im Dorf: Ein Lastwagen quetscht sich durch die Ortsdurchfahrt. Der eine Gehweg ist abgesperrt, also weichen sie auf den anderen aus. Foto: Judith Hörle Nahaufnahme der Belastung: Bordstein, Gehweg, Reifen – Spielraum gibt es kaum. Foto: Judith Hörle Rückstau bis auf die B10 an der Ortseinfahrt von Annweiler im beginnenden Feierabendverkehr. Foto: Judith Hörle Am Kreisel in Annweiler rollt die Blechlawine unentwegt. Foto: Judith Hörle Der Schwerverkehr schiebt sich in Annweiler dicht an den Häusern vorbei. Foto: Judith Hörle In der engen Kurve am Hohenstaufensaal rollen die großen Laster fast immer über den Bordstein. Foto: Judith Hörle Hier zur Mittagszeit geht’s noch, doch zu Stoßzeiten kämen Eltern mit Kinderwagen ohne Ampel nicht mehr über die Straße. Foto: Judith Hörle Wenn in Annweiler der Bahnübergang geschlossen ist, bildet sich selbst zur Mittagszeit eine lange Staukolonne. Aber – Achtung Ironie – praktischerweise hat die Bahn ja jetzt über Ostern auch noch die Zugstrecke gesperrt. Foto: Judith Hörle Auf der Umleitungsstrecke gilt Tempo 30 in den Orten: Doch viele Anwohner klagen über zu schnelle Fahrer. Foto: Judith Hörle Digitale Anzeige statt bloßem Bauchgefühl: Das Tempodisplay in Sarnstall erinnert ans Limit – und zeigt, wer zu schnell fährt. Foto: Judith Hörle Warnschild, Engstelle, Schwerverkehr: Auch für die Trucker wird die Umleitung zur Zitterpartie. Foto: Judith Hörle Kaum Platz für Fußgänger: Entlang der Umleitungsstrecke wird der Gehweg zur Engstelle – wie hier in Rinnthal. Foto: Judith Hörle Laut Schild ist die Weiterfahrt für Lkw verboten. Viele fahren deswegen Richtung Spirkelbach weiter, was aber auch nicht richtig ist. Foto: Judith Hörle Die Wilgartswiesenerin Rita Hartmann kann von ihrem Haus aus überblicken, wie sich der Lkw-Verkehr seit der B10-Sperrung verbotenerweise auch durch ihren Heimatort wälzt. Foto: Judith Hörle Unterwegs in der Nacht: In Warnweste und mit Zeitungstasche ist eine Austrägerin in den Umleitungsorten unterwegs – mitten im Verkehrschaos. Foto: Manfred Hartmann/oho Vor einer Woche verkeilten sich in Wilgartswiesen zwei Laster an der engen Stelle bei der Bahnunterführung und einer blieb dabei an einem Hausdach hängen. Foto: Rita Hartmann/oho Dahinter haben die Laster bereits den ganzen Bordstein zerfahren – das Ergebnis des Rangierens, um überhaupt durch die schmale Unterführung hindurchzukommen. Foto: Judith Hörle Just in dem Moment kommt wieder ein großer Sattelzug vorbei und demonstriert die Problematik. Foto: Judith Hörle Just in dem Moment kommt wieder ein großer Sattelzug vorbei und demonstriert die Problematik. Foto: Judith Hörle Die übliche Staukolonne am Feierabend in der Trifelsstadt. Foto: Judith Hörle Foto 1 von 25

Mehr zur B10 im interaktiven Zeitstrahl

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