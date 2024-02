Nach einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft am Sonntagmorgen in Edenkoben konnte die Polizei am Montag einen Tatverdächtigen ermitteln. Laut Polizei wurde dem 21-Jährigen anhand der Spurenlage nun ein weiterer Einbruchsdiebstahl nachgewiesen, und zwar in einer Apotheke in der Tanzstraße. Bei der Tat in der Nacht auf Montag nutzte der Tatverdächtigen ebenfalls einen Gullydeckel, um die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Bei der Apotheke blieb es allerdings beim Versuch, das Vorgehen misslang, wie die Polizei berichtet.