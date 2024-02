Mit einem Gullideckel hat am Sonntagmorgen ein Unbekannter die Glasscheibe der Eingangstür des Lebensmittelgeschäfts und der Postfiliale Sonnengarten in der Tanzstraße in Edenkoben eingeworfen. Der Einbrecher hat Tabakwaren und weitere Gegenstände gestohlen. Nach Angaben der Polizei hat er sich über eine Stunde lang im Lebensmittelgeschäft aufgehalten und dieses sogar mehrfach verlassen und wieder aufgesucht. Daher hofft die Polizei, dass der Mann irgendjemandem aufgefallen ist. Beim Verlassen des Marktes dürfte der Mann auffällig schwere beziehungsweise vollgepackte Tüten getragen haben. Die Polizei in Edenkoben bittet Zeugen, sich bei ihr zu melden unter der Rufnummer 06323 9550.