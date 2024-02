Am Sonntagmorgen hat ein Einbrecher mit einem Gullideckel die Glasscheibe der Eingangstür des Lebensmittelgeschäfts Sonnengarten in der Tanzstraße in Edenkoben eingeworfen und Tabakwaren sowie weitere Gegenstände gestohlen. Jetzt hat die Polizei nach eigener Mitteilung einen Tatverdächtigen ermittelt. Eine Wohnungsdurchsuchung sowie weitere Ermittlungen führten zu einem 21-Jährigen aus Edenkoben, der anhand der Spurenlage als Einbrecher in Betracht komme. Allerdings habe man den Mann noch nicht antreffen können, es wird weiter ermittelt.