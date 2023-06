Der Landauer „Silberstreif gegen Altersarmut“, der sich um bedürftige ältere Menschen kümmert und gegen ihre Vereinsamung wirkt, hat seinen Wirkungskreis ausgeweitet und eine Außenstelle in Edenkoben eröffnet. Ansprechpartner dort ist Jürgen Koster. Der Silberstreif, der ärmeren Senioren die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen will, hat erst kürzlich Außenstellen auch in Annweiler, in Offenbach und im Landauer Horst eröffnet. „Wir kommen zu den Menschen, die uns brauchen,“ betont die Vorsitzende Christine Baumann: „Wer beispielsweise in Rhodt wohnt und uns braucht, kommt dafür nicht nach Landau. Da ist die Hemmschwelle zu hoch.“ Vor Ort gebe es aber schnellere Kontakte mit kürzeren Wegen und nützlichen persönlichen Verbindungen. Dass Vor-Ort-Arbeit erfolgreich ist, weiß Silberstreif aus langjähriger Erfahrung.

Wer Jürgen Koster in Edenkoben aufsuchen will, erreicht ihn dienstags von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr im Seniorentreff am Edenkobener Ludwigsplatz. Seine Telefonnummer ist 0163 6346994.