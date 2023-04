Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegen Altersarmut aktiv sein – das hat sich „Silberstreif“ aufs Panier geschrieben. Der von Christine Baumann in Landau gegründete Verein bietet alten, bedürftigen Menschen Hilfe an, mit den Lebensbedingungen fertig zu werden. Ab Montag ist er auch in Annweiler vertreten.

„Der Bedarf an Unterstützung ist enorm gestiegen“, sagt Edith Kurzmeier, eine der Mitarbeiterinnen. Sie vertritt mit Petra Jung-Schoch den Verein in Annweiler. Zumindest eine