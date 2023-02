Der Landauer Verein Silberstreif erweitert sein Aktionsradius. Ab Freitag, 3. März, werden auch in der Verbandsgemeinde Offenbach bedürftige ältere Menschen unterstützt, wenn sie etwas Notwendiges brauchen, das sie sich aber finanziell nicht leisten können. Das kann beispielsweise eine Matratze sein, eine Waschmaschine oder ein Kochherd, ebenso Winterschuhe oder ein Zuschuss zu medizinischen Hilfsmitteln. Ansprechpartnerin ist Christel Bohne-Scherthan, sie wird freitags zwischen 11 und 12 Uhr im Offenbacher Mehrgenerationenhaus Besucher empfangen. Telefonisch ist unter der Rufnummer 0178 1751425 erreichbar. Hilfe finden bei ihr Menschen, die über 60 Jahre alt sind, in der Verbandsgemeinde Offenbach leben und nur mit der Grundsicherung oder vergleichbaren Alterseinkünften auskommen müssen. Der Verein ist von Christine Baumann in Landau gegründet worden und ist seit Oktober vergangenen Jahres auch in Annweiler tätig. Infos gibt es per E-Mail an info@silberstreif-landau.de.