Die Weiher in der Markwardanlage in Annweiler drohen schon seit Jahren, im Sommer umzukippen. Da die bisherige Lösung nicht überzeugen konnte, probiert die Stadt nun etwas Anderes. Nächste Woche gehen die neuen Frischluftspender in Betrieb.

In den warmen Monaten heißt es für den Schwanenweiher und die zwei kleinen Nebenteiche im Kurpark: Die Zirkulation des Gewässers kommt dann nahezu zum Erliegen und den Teichen fehlt die Luft zum Atmen. Um ein Umkippen zu verhindern, drehten in den Vorjahren zwei kleine Belüftungsroboter ihre Runden. Da diese jedoch einen hohen Stromverbrauch haben und aufgrund ihrer Lautstärke ein Ärgernis für die Anwohner des Parks sind, hat die Stadt nach einer neuen Lösung gesucht.

Jeweils durch die RHEINPFALZ-Berichterstattung über das Thema hätten sich Leser bei der Stadt gemeldet und Tipps gegeben beziehungsweise Unterstützung angeboten, berichtet die zuständige Beigeordnete Carmen Winter. So seien nun ein Tiefenlüfter und zwei Teichpumpen von Oase angeschafft worden, die 22.000 Liter Wasser pro Stunde umwälzen können. Eine für den großen und eine für den kleinen Teich. Mit Kosten von knapp 3000 Euro pro Stück sind diese erheblich günstiger als die alten Belüftungsroboter oder die zunächst als Alternative angedachten solarbetriebenen Umwälzpumpen, die mit 25.000 Euro zu Buche geschlagen hätten. Für das finanzschwache Annweiler ein Hauptabwägungspunkt. Die alten Lüfter will die Stadt verkaufen. Nächste Woche gingen die neuen Pumpen in Betrieb, kündigt Winter an. Zudem habe der Angelsportverein Schweigen-Rechtenbach der Stadt kostenfrei Pflanzen angeboten, die zur Gewässerreinigung beitragen.