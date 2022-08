„Eine solche Großveranstaltung sollte nicht vom Radar verschwinden.“ Davon ist der Landauer Timo Gerach überzeugt, der das Oktoberfest der Bellheimer Brauerei übernommen hat und mit seiner Eventschmiede ausrichtet. Das ist geplant.

Timo Gerach hat einschlägige Erfahrungen, da er bereits etliche Musik- und andere Großveranstaltungen wie beispielsweise Public Viewing, ein Beach-Festival und das Malle-Festival La Fiesta organisiert hat.

Die Brauerei hatte ihre traditionsreiche Veranstaltung und das Brauereifest abermals abgesagt – wegen der Unwägbarkeiten der Corona-Lage im Herbst. Doch „Menschen müssen zusammenkommen, feiern und eine schöne Zeit haben können“, sagt Gerach. Er habe daher auch nicht lange gebraucht, um sich zugunsten der Veranstaltung zu entscheiden und bei Brauereichef Roald Pauli nachzufragen, ob er einspringen könne. „Für Landau sind solche Veranstaltungen wichtig; es geht um die Wohlfühlqualität der Stadt“, findet Gerach, der es bedauert, dass bereits so viele Weinfeste in der Südpfalz abgesagt wurden, weil entweder Helfer fehlen oder die Kosten aufgrund neuer Sicherheitsauflagen nicht mehr zu stemmen sind.

Drei Tage Stimmung

Gerach wird das Oktoberfest auf drei Tage ausdehnen: Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. September. Das Datum des größten Oktoberfests in der Südpfalz entspricht in etwa dem der vergangenen Jahre .

Für den Auftaktabend hat Gerach Bierzelt-Stimmungsmacher verpflichtet, die 2019 schon einmal beim Bellheimer Oktober dem Publikum eingeheizt haben: die Troglauer (Buam) aus der Oberpfalz, die ihren Musikstil als „heavy Volxmusik“ bezeichnen. Als zweiten Act des Abends hat Gerach Ikke Hüftgold verpflichtet, der übrigens an diesem Tag Geburtstag hat. Matthias Distel, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, stammt zwar aus dem hessischen Limburg an der Lahn, hat sich aber als Ballermann-Star in Etablissements wie dem Bierkönig auf Mallorca einen Namen gemacht. Ganz aktuell: Distel ist auch der Produzent des umstrittenen Sommer-Party-Hits Layla von DJ Robin & Schürze, das auf manchen Festen wegen Sexismusvorwürfen nicht mehr gespielt werden soll.

Haxen und Bier

Am Samstag schickt die Eventschmiede die Wolpertinger Buam, die sich selbst als Alpen-Gaudi aus dem Westerwald bezeichnen, und die Trenkwalder aus Österreich auf die Bühne. An beiden Abenden ist der Einlass um 17.30 Uhr, die Konzerte beginnen eine Stunde später. Die Eventschmiede verspricht ein zünftiges Bierzelt-Catering.

Das Zelt auf dem neuen Messeplatz wird 30 mal 60 Meter groß sein (ohne Nebenzelte für Catering und Ausschank) und Platz für rund 2000 Gäste bieten. Die Optik will Gerach etwas verändern. Auch er spürt, dass es nach der Pandemie schwieriger geworden ist, solche Veranstaltungen zu stemmen und ausreichend Personal zu finden. Aufgrund seines Netzwerks sei er aber sicher, dass alles klappen werde.

Fest für Kinder

Als Neuerung für den Sonntag kündigt er nach einem traditionellen Frühschoppen, zu dem der Musikverein Concordia spielen wird, ein Kinder-Oktoberfest ab 14 Uhr an, für das er Markus Becker („Das rote Pferd“) gewonnen hat. Es werde weitere Überraschungen geben. Der Obolus für den Eintritt werde zur Hälfte an den Kinderschutzbund und den gemeinnützigen Südpfälzer Verein Getrennte Farben, gemeinsames Herz gehen. Eingeladen werden Kinder aus Kinderheimen und aus der Ukraine.

Info

Karten gibt es im Vorverkauf im Internet unter www.eventschmiede-gerach.eu.

Es können Stehplätze und ganze Tische gebucht werden.