Das für 2. bis 5. September geplante Insheimer Weinfest fällt aus. Grund ist laut dem Beigeordneten Dieter Kost (SPD), dass zu wenige Vereine sich daran beteiligen wollten. „Dadurch verteilen sich die Kosten auf immer weniger Schultern“, sagt er. Eine Hochrechnung auf Basis der Zahlen von 2019, als letztmals gefeiert wurde, habe ergeben, dass der jeweilige Betreiber für einen kleinen Stand an der Straße 1000 Euro, für einen Hof mit Sitzgelgenheiten 2000 Euro bezahlen müsste. Und zwar nur für allgemeine Festkosten wie Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst und Toilettenwagen. Das sei für die verbliebenen Vereine und Winzer nicht zu stemmen.

Ob es künftig wieder ein Weinfest in Insheim geben wird, steht noch nicht fest. Klar ist aber: In der Form, in der seit der 1200-Jahr-Feier 1982 gefeiert wurde, wird es nicht mehr stattfinden. „Wir brauchen ein anderes Konzept“, sagt Kost. Darüber soll im Spätjahr mit den örtlichen Vereinen gesprochen werden. Vorstellbar wäre etwa, dass eher an einem zentralen Ort statt in mehreren Höfen im Dorf gefeiert wird, wie Kost erklärt.