Die zweite Hälfte des Bréal-Marathons bietet schmale Wege, schier endlose Geraden – und die härteste Prüfung auf 42 Kilometern. Unser Autor hat sich die Strecke angesehen.

Wer sich häufiger auf Rennen vorbereitet, kennt das: Der Trainingsplan sieht eine anstrengende Woche vor. Der Körper fühlt sich in guter Form. Und dann – eine Erkältung. Schwer krank war ich während meiner Vorbereitung auf den Bréal-Marathon in Landau zwar nicht. Aber es hat gereicht, um den zweiten Halbmarathon nicht laufen zu können, nachdem ich vor Kurzem noch das erste Teilstück der Route getestet hatte. Dennoch: Eine gute Streckenkenntnis ist mein Vorteil gegenüber fitteren Läufern. Also ab auf das Fahrrad und dahin, wo sich der Marathon vom Halbmarathon trennt – die Kreuzung von Ost- und Nordring.

Zu Beginn des zweiten Halbmarathons gibt es nur eine nennenswerte Steigung: die Horstbrücke. Langweilig wird es aber nicht