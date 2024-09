Der große Tag naht: Am 3. Oktober ist Bréal-Marathon in Landau – und die Innenstadt autofrei. Die Verwaltung informiert, was zu beachten ist, damit jeder vorbereitet ist.

Seit Monaten sind die Streckenverläufe für Marathon und Halbmarathon veröffentlicht, und lange schon ist bekannt, dass die Stadt für einigen Stunden dicht sein wird. Nun hat die Verwaltung das Verkehrskonzept erläutert, mit dem sich jeder befassen sollte, der in der Stadt wohnt und am Feiertag unterwegs sein wird, und auch jeder, der in die Stadt kommen möchte. „Kommt in die Stadt, es wird schön werden“, ruft Oberbürgermeister Dominik Geißler den Südpfälzern zu. Landau sei an diesem Tag gut erreichbar. „Der Marathon soll ein Volksfest werden.“

Was läuft am 3. Oktober in Landau?

Der Bréal-Marathon gilt als Höhepunkt im Jubiläumsjahr. Gefeiert wird die Verleihung der Stadtrecht vor 750 Jahren. Benannt ist er nach Michel Bréal, Ideengeber für den ersten olympischen Marathon 1896. Die Stadt wird zum autofreien Erlebnisbereich mit ganz viel Sport, Spaß und Spannung, unterstreicht die Verwaltung. Das Organisationsteam rechnet mit 10.000 bis 15.000 Besuchern. Auf dem Rathausplatz wird es eine Bühne und Essens- und Getränkestände geben. Zuschauer entlang der Strecke sind gerne gesehen.

Wo kann ich mich informieren?

Alle Informationen sind auf einer Homepage gebündelt: www.bréal-marathon.de. Es lohnt sich, dort vorbeizuschauen. Das sollten auch alle tun, die mit dem Auto an diesem Tag aus der Stadt heraus oder in die Stadt hinein möchten. Eine interaktive Karte zeigt, wo abgesperrt ist, und informiert beispielsweise auch über öffentliche Toilettenanlagen oder Rettungsstationen. Im Rathaus wird eine Koordinierungsstelle eingerichtet.

Die roten Bereiche der Stadt Landau sind am 3. Oktober gesperrt. Darstellung: RTS

Wann werden Straßen wo gesperrt?

Die Innenstadt ist in weiten Teilen abgesperrt, voraussichtlich von 7 bis 18 Uhr. So will es das Sicherheits- und Verkehrskonzept. Allein zwölf Seitenstraßen werden an der Strecke über die Wollmesheimer Höhe abgeschlossen. An diesem Beispiel macht Bürgermeister Lukas Hartmann deutlich, wie hoch der Aufwand wäre, würden in der Innenstadt einzelne Straßenzüge gesperrt. Dafür brauche es Material und Helfer. Die Queichheimer Brücke zu schließen sei die schlankere Lösung. Die Stadt hat mit der Firma RTS aus Hockenheim einen Verkehrssicherer engagiert, der schon an der Planung beteiligt war. Er ist für Auf- und Abbau der Absperrungen und Schilder verantwortlich. Die Strecken müssen auch autofrei sein, worauf frühzeitig mit Halteverbotsschildern hingewiesen wird. Notfalls lässt die Stadt Autos abschleppen. Halte- und Parkverbote werden schon am Vorabend verhängt, auch bereits erste Sperrungen. Jetzt schon stehen Schilder im Landkreis SÜW, die auf den Marathon und die Verkehrseinschränkungen hinweisen.

Wie lange ist der Verkehr eingeschränkt?

Die Verwaltung rechnet damit, dass der letzte Läufer gegen 16 Uhr ins Ziel kommt. Dann könnte Zug um Zug der Verkehr wieder freigegeben werden. Das lässt sich aber nicht vorhersagen. Die Wirtschaftswege sind als Letztes an der Reihe, da die Verbindungen in der Stadt vorrangig sind. Die An- und Abfahrt mit Auto, Bus, Zug und Fahrrad ist aber trotzdem möglich, wenn man die folgenden Regelungen beachtet.

Wie erreiche ich die Stadt mit dem Auto?

Autofahrer kommen am besten über den Autobahnanschluss Landau-Zentrum. Dann ist es nicht weit zum Neuen Messegelände. Dort kann kostenfrei geparkt werden. Ein Shuttle bringt die Besucher – ebenfalls kostenfrei – im 15-Minuten-Takt ab 7 Uhr ins Stadtzentrum. Und bis 19.30 Uhr auch wieder zurück, so Stefan Grewenig, Sachgebietsleiter Mobilität und ÖPNV. Er hält an den Haltestellen Ärztehaus, Gustav-Hertz-Straße, Albert-Einstein-Straße, W.-Heisenberg-Straße, Landau Festhalle, der Ersatzhaltestelle Uni/Alter Messplatz und am Südring (für Besucher des Vinzentius-Krankenhauses). Für Besucher des Marathons empfiehlt die Verwaltung den Ausstieg am alten Messplatz. Als Parkplätze stehen der Neue Messplatz, der Parkplatz Albert-Einstein-Straße und der Parkplatz am SBK zur Verfügung.

Wer darf trotz Sperrung fahren?

Dirk Hargesheimer, im Team zuständig für die Sicherheit, kann sich vor Anfragen kaum retten. Er hat alleine 150 Passierscheine für Pflegedienste und Essen auf Rädern ausgestellt. Viele weitere kommen hinzu für die beiden Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen wie das Bethesda. Auch Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr haben Zufahrtsgenehmigungen. An jeder Absperrung stehe Sicherheitspersonal oder ein Polizist, der entscheide.

Was gilt für Anwohner, die das Auto brauchen?

Landauern im Sperrgebiet, die über Tag mit dem Auto wegfahren möchten, wird empfohlen, am Vortag außerhalb der Innenstadt zu parken. Ab 19 Uhr ist dies gebührenfrei möglich. Da der 3. Oktober ein Feiertag ist, fallen auch an diesem Tag keine Parkgebühren an. Die interaktive Karte weist einen Bereich aus, der den Bewohnern vorbehalten ist: im Fliegerviertel und Gewerbegebiet Im Grein.

Wie verkehren die Busse am Marathon-Tag?

Eine gute Nachricht hat die Verwaltung vorab: Der Busverkehr innerhalb Landaus ist am 3. Oktober komplett ticketfrei. Die Buslinien 520, 530, 534, 536, 537 und 538 werden wegen der Sperrungen gestrichen. Die Linien 540 und 541 bedienen statt Landau Hauptbahnhof den Bahnhaltepunkt in Rohrbach mit dortiger Umsteigemöglichkeit nach Landau. Für alle übrigen Buslinien gilt entweder ein Ersatzfahrplan oder der reguläre Sonntagsfahrplan. Auskünfte zu aktuellen Fahrplänen gibt es unter www.vrn.de oder bei den jeweiligen Busunternehmen. Die VRN-Flexline fährt erst ab 19 Uhr.

Welche Zugverbindungen gibt es?

Zugreisende können Landau über den Hauptbahnhof und den Westbahnhof erreichen. Der Taxistand am Hauptbahnhof wird für einen Tag auf die Park- und Ride-Anlage hinter dem Hauptbahnhof verlegt; aber auch Taxen dürfen nicht in die Sperrbereiche, Ausnahmen sind Fahrten für Dialyse-Patienten. An die Züge zwischen Neustadt und Weißenburg werden weitere Wagen angehängt. Auf der Strecke der Queichtalbahn wird die Zugfrequenz an diesem Tag verdoppelt, so dass zwischen Landau und Annweiler zweimal die Stunde ein Zug fährt. Zu beachten ist: Die Haltestelle Siebeldingen-Birkweiler mit den dortigen Parkmöglichkeiten am SBK kann technisch bedingt nur einmal die Stunde angefahren werden. Fahrplanauskünfte gibt es über den DB-Navigator oder www.bahn.de.

Wie viele Anmeldungen gibt es?

Bislang haben sich über 2500 Läufer angemeldet, darunter 714 für den Marathon und 1573 für den Halbmarathon. 56 Sportler möchten die 42,195 Kilometer in einer Staffel meistern, 44 den Halbmarathon in der Staffel. 109 Schüler haben sich angemeldet, 29 Bambini und 14 Schüler für den Staffel-Halbmarathon. In den letzten Tagen hat sich laut Lukas Hartmann, selbst Läufer, etwas Schönes entwickelt, denn es hätten sich weitere 150 Personen für den Halbmarathon gemeldet.

Wo braucht es Unterstützung?

Vor allem die Marathonläufer brauchen viel Unterstützung. Lukas Hartmann verwies darauf, dass sich Läufer freuen, wenn sie Zuschauer zwischen Wollmesheim und Arzheim bei Kilometer 35 anfeuern, denn dort geht es leicht bergauf, und die Beine sind müde.

Dirk Hargesheimer und Stefan Grewenig werben um Verständnis für diese besondere Veranstaltung der Stadt im Jubiläumsjahr und bitten, zusammenzustehen. „Es ist nur ein Tag.“