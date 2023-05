Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An einem denkmalgeschützten Mehrfamilienhaus in der Straße An 44 hat der Austausch der alten Holzfenster gegen neue begonnen. Damit geht ein fast drei Jahre währender Streit zwischen Hauseigentümer und Denkmalpflege seinem Ende entgegen. Der Mann hatte sich die Erlaubnis zum Tausch vor Gericht erstritten.

Es sind dunkelbraun gebeizte Eichefenster mit sehr schlanken Profilen, aber mit zeitgemäßer Wärmeschutzverglasung, die der Landauer Fensterbaubetrieb Löffel an der Baustelle