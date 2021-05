Trotz Denkmalschutzes: An einem wertvollen Wohnhaus in Landau dürfen die originalen Eichenfenster gegen neue ausgetauscht werden. Warum das Verwaltungsgericht in Neustadt gegen die Stadt und für den Eigentümer entscheiden hat.

Alte Fenster aus der Erbauungszeit historischer Gebäude sind selten. Trotzdem hat ein Hauseigentümer den Fensterstreit mit der Unteren Denkmalpflege bei der Stadtverwaltung Landau gewonnen. Es geht um die Straße An 44, in der nicht nur viele einzelne Bauten unter Schutz stehen, sondern auch die Gesamtheit als Denkmalzone ausgewiesen ist. Das betroffene Gebäude bildet gemeinsam mit den Nachbaranwesen ein Ensemble, das im Denkmalverzeichnis der Stadt als „dreiteilige langgestreckte gründerzeitliche Wohnhausgruppe, Neurenaissance Mansarddach 1887“ beschrieben wird.

Im Erd- und Obergeschoss des Hauses sind noch bauzeitliche, einfachverglaste Eichenfenster eingebaut. Die Denkmalschutzbehörde der Stadt hatte ihren Erhalt gefordert und als Alternative zum Austausch eine Ertüchtigung vorgeschlagen. Doch der Eigentümer hatte im Dezember 2018 beantragt, ihm den Austausch zu genehmigen.

Eigentümer blitzt zuerst ab

Mit Bescheid vom 28. Februar 2019 versagte die Stadt Genehmigung zum Austausch der Fenster. Sie argumentierte, die Eigentümer von Kulturdenkmälern seien dazu verpflichtet, diese im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten und zu pflegen. Der Kläger habe nicht ausreichend belegt, dass ihm eine denkmalgerechte Aufarbeitung der Fenster nicht zumutbar sei.

Der Fall kam vor den Stadtrechtsausschuss, aber dort blitzte der Eigentümer ab, weshalb er im Dezember 2019 klagte. Zur Begründung verwies er auf den aus seiner Sicht schlechten Zustand der alten Fenster. Die Holzbauteile seien derart angegriffen und beschädigt, dass sie nahezu vollständig ausgetauscht werden müssten. Die Sanierung würde voraussichtlich mehr als das Dreifache des Einbaus neuer Fenster kosten. Ihm lag ein Angebot über knapp 50.000 Euro für neue Fenster vor. Dabei soll es sich um Fenster handeln, die den historischen Vorbildern so nahe wie möglich kommen und mit den Zielsetzungen des Denkmalschutzes vereinbar seien.

Stadt stellt Förderung in Aussicht

Aus Sicht der Stadt hatte der Kläger nicht nachgewiesen, dass die alten Fenster nicht restaurierbar seien. Sie hatte vorgeschlagen, ein Exemplar sanieren zu lassen, um die tatsächlichen Kosten zu ermitteln, und sie hatte in Aussicht gestellt, die Kosten auf Antrag maßgeblich zu fördern.

Die Neustadter Richter haben am 30. Juni dem Hauseigentümer recht gegeben (Aktenzeichen 5 K 1333/19.NW). Die vorgesehenen neuen Eichenholzfenster entsprächen in ihrer Gestaltung weitgehend den Originalbauteilen. Daher sei nicht zu befürchten, dass die Ansicht des Gebäudeensembles einen „aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachter“ empfindlich stören werde. Weil der Bauherr große Rücksicht auf den Gesamteindruck nehme, verliere das Interesse der Denkmalbehörde am Erhalt der originalen Bauteile erheblich an Gewicht, so die Richter.

Selbst wenn die Originalfenster – zumindest weit überwiegend – technisch restaurierbar seien und dabei energetisch ausreichend ertüchtigt werden könnten, sei es verhältnismäßig, dem Eigentümer den Austausch zu genehmigen, „denn der erforderliche Aufwand, der mit der Restaurierung der insgesamt etwa 30 Fenster verbunden wäre“, stehe nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zum Erhaltungsinteresse, urteilte das Gericht.

Gegen das Urteil kann innerhalb eines Monats Berufung zum Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz eingelegt werden.