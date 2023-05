Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Landauer Hausbesitzer liegt trotz eines eindeutigen Urteils des Verwaltungsgerichts noch immer mit der Denkmalbehörde der Stadt im Clinch. Warum das so ist und warum seine alten und morschen Fenster noch lange kein Fall für den Müll sind.

Im Juni hat der Landauer Arzt Friedrich Grassmann einen Rechtsstreit gegen die Stadt Landau gewonnen. Das Verwaltungsgericht in Neustadt hat ihm erlaubt, die alten Holzfenster eines denkmalgeschützten Hauses in der Straße An 44 gegen gleichartige neue auszutauschen.