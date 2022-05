Der Herxheimer Metzgermeister Walter Adam wird den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk vom 9. bis 11. Juni in Berlin besuchen. Wie Adam berichtet, werde Melnyk ihn – sofern es dessen Zeit erlaubt – persönlich am Hauptbahnhof in der Hauptstadt abholen. Danach bekommen Adam und seine Ehefrau ein Zimmer in der Botschaft der Ukraine. Für den Abend sei ein privates Treffen mit Melnyk nebst Familie geplant. Am 10. Juni wird es zunächst eine von der Botschaft der Ukraine organisierte Tour durch Berlin geben, danach besucht Adam auf Einladung des Abgeordneten Thomas Gebhart den Bundestag. Adam habe mit Melnyk über einen Messenger-Dienst geschrieben, danach haben die beiden telefoniert. Der Inhalt des Gesprächs bleibe geheim, betont Adam, aber „Melnyk ist ein offener und sehr netter Mensch“.

Der Kontakt zwischen den beiden kam nach einem RHEINPFALZ-Interview zustande, das Melnyk auf dem sozialen Netzwerk Twitter geteilt hatte. Anlass war die Bemerkung Melnyks, Bundeskanzler Olaf Scholz verhalte sich wie eine beleidigte Leberwurst. Daraufhin hatte Adam ein Leberwurst-Präsentpaket nach Berlin geschickt.