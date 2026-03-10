Tief im Edenkobener Tal liegt das Naturfreundehaus der Ortsgruppe Edenkoben. Dietmar Vondersand und Hans Jäger leiten Verein und erzählen, wie sie neue Mitglieder gewinnen.

Die Naturfreunde sind eine Wander- und Kulturorganisation, ursprünglich wollte sie Arbeiterfamilien eine sinnvolle Freizeitgestaltung in der Natur ermöglichen. Nach ihrer Gründung 1895 in Wien verbreitete sich die Bewegung schnell in vielen europäischen Ländern. Heute zählt sie etwa 350.000 Mitglieder weltweit.

In Deutschland betreuen Ortsgruppen der Naturfreunde rund 400 Häuser, in denen preisgünstig übernachtet werden kann. 16 davon stehen im Pfälzerwald und können auf einer 365 Kilometer langen Tour erwandert werden. Historisch fühlen sich die Naturfreunde den Werten einer gerechten Gesellschaft verpflichtet. Sie betreiben keine Parteipolitik, beziehen jedoch Stellung zu gesellschaftlichen Themen wie Friedenspolitik und Umweltschutz.

Der Vereinsvorsitzende Dietmar Vondersand im Gastraum. Foto: Iversen

In Edenkoben wurde der Touristenverein „Die Naturfreunde“ im Jahr 1921 von zehn Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Gemeinsam mit den Naturfreunden aus Lambrecht bauten sie als Unterkunft für Wanderer eine einfache Blockhütte mit Matratzenlager. Doch als 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, wurden alle Organisationen der Arbeiterbewegung verboten, darunter auch die Naturfreunde.

Reorganisation nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es 1946 zu einem Neubeginn und zur Reorganisation des Vereins. In den folgenden Jahren wurde das Gebäude im Sauermilchtälchen bei den Triefenbachquellen errichtet und 1954 eingeweiht. Die Erhaltung und Bewirtschaftung des Naturfreundehauses ist bis heute die größte und wichtigste Aufgabe des Vereins.

Darum kümmern sich mit viel Herzblut die beiden Vorsitzenden Dietmar Vondersand und Hans Jäger. „Wäre ich noch berufstätig, wäre dieses Engagement nicht möglich. Eine 20-Stunden-Woche ist keine Seltenheit“, erzählt der 68-jährige Vondersand, der den Verein seit 2020 führt. Dabei trifft es sich gut, dass sich der gelernte Kaufmann die Aufgaben mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Hans Jäger teilen kann. Der ist nicht nur als Wanderwart tätig, sondern verfügt auch über 40 Jahre Erfahrung im Gastronomiebereich.

Die Waldgaststätte hat im Innenbereich 80 und im großzügigen Biergarten 120 Plätze. An einem schönen Wandertag am Wochenende können schon Mal zwischen 500 und 600 Gäste einkehren. Bewirtet werden sie von vier Vollzeit- und ebenso vielen Teilzeitangestellten, darunter ein gelernter Koch, sowie sieben Minijobbern. „Viele arbeiten schon länger als zehn Jahre bei uns. Wir sind stolz auf unsere zuverlässigen und flexiblen Mitarbeiter“, sagen Vondersand und Jäger unisono. Sie selbst sind immer zur Stelle, wenn eine helfende Hand gebraucht wird – alles ehrenamtlich versteht sich.

Pfälzer Hausmannskost auf der Speisekarte

„So lange wir beide in der Verantwortung stehen, wird es keine Verpachtung geben, denn die Hütte steht seit über 70 Jahren und war nie verpachtet. So soll es bleiben“, betont Vondersand. Auch beim Essensangebot soll vieles so bleiben wie bisher. Vor allem sollen Qualität und Quantität zu einem bezahlbaren Preis angeboten werden. Selbstverständlich steht Pfälzer Hausmannskost auf der Speisekarte, wie Schiefer Sack (Bratwurst und Leberknödel) und Wurstsalat. Für Vegetarier gibt es Gemüsefrikadellen, Suppen und Salate. Im Festkalender stehen auch mehrere Veranstaltungen: vier Schlachtfeste im Jahr, ein Waldfest mit Musik im Sommer und Fischessen an Karfreitag und Aschermittwoch.

Der stellvertretende Vorsitzende Hans Jäger am Zapfhahn. Foto: Iversen

Insgesamt seien die Ansprüche der Gäste an Essen und Getränke gestiegen, hat Jäger in den letzten Jahren beobachten können. Der Verein bemühe sich, die Wünsche weitgehend zu erfüllen, lege aber großen Wert darauf, dass regionale Produkte auf den Tisch kommen.

Wie in den meisten Naturfreundehäusern kann man auch in Edenkoben übernachten. 60 Betten verteilen sich auf mehrere Schlafsäle, Doppelzimmer und eine Ferienhütte. Dieses Angebot werde gerne von Schulklassen, Sportvereinen und Wandergruppen angenommen, erzählt Jäger und berichtet von Familientreffen, bei denen Angehörige aus ganz Deutschland anreisen.

Neue Wege bei der Gewinnung von Mitgliedern

Doch mit der Betreuung des Hauses sei es nicht getan, alles müsse auf den neusten Stand gebracht werden. So stehen im nächsten Jahr die Erneuerung der Sanitäranlagen, die Renovierung der Gästezimmer und die Pflege des Spielplatzes an – sobald die beantragten Zuschüsse vom Landesverband Naturfreunde genehmigt sind. Doch bei aller notwendigen Modernisierung soll der Charme des Naturfreundehauses erhalten bleiben.

Bei der Gewinnung von weiteren Mitgliedern beschreitet der Verein allerdings wacker neue Wege. Seit er auf den sozialen Medien, bei Instagram und Facebook, Angebote und Veranstaltungen bekanntmacht, fänden immer wieder junge Familien den Weg zu den Naturfreunden, berichten die Vorsitzenden – Tendenz steigend. Das lässt die Naturfreunde Edenkoben hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.

Hütten-Checkliste

Vegetarische Speisen: ja

Vegane Speisen: (ausbaufähig) Salat, eventuell Kartoffelsuppe

Spielplatz: ja

Wickelmöglichkeit: ja

Übernachtungsmöglichkeit: ja

Kartenzahlung möglich: ja

WLAN: ja

Barrierefreiheit: ja

Anfahrt: In Edenkoben Richtungsweiser „Edenkobener Tal“ folgen, nach dem Hüttenbrunnen ca. 500 Meter links zum NFH abbiegen. Parkplätze vor dem Haus.

Adresse: Schänzelstraße 3 in 67480 Edenkoben.

Öffnungszeiten (Sommer): Ende März – Ende Oktober: täglich von 10 bis 18 Uhr; Mo + Do geschlossen, außer an Feiertagen.

Info: www.naturfreunde-edenkoben.de

Hütten im Pfälzerwald

Eine Übersicht mit Karte der über 100 bewirtschafteten Hütten im Pfälzerwald – inklusive Öffnungszeiten, Hüttenporträts und RHEINPFALZ-Wandertipps finden Sie unter rheinpfalz.de/huetten.