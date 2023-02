Während viele Orte in der Südpfalz, darunter Offenbach und Herxheim, ihre Umzüge abgesagt haben, wird am Fasnachtsdienstag, 21. Februar, ab 13 Uhr ein närrischer Lindwurm durch Oberotterbach ziehen. Das kündigt Ortsbürgermeister Heinz Oerther an. Alle Narren von Oberotterbach und der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern seien eingeladen. „Wir freuen uns über jede Fußgruppe, sei sie auch noch so klein, und über jeden Faschingswagen“, so Oerther. Potenzielle Teilnehmer werden gebeten, sich bei Hartmut Bleicher, Telefon 06342 7622, oder bei Heinz Oerther, Telefon 06342 210, oder per E-Mail an ob.oberotterbach@vgbza.de anzumelden.

Bereits einen Tag zuvor wird in der Otterbachhalle Rosenmontagsball gefeiert. Auftreten werden unter anderem die Grüne Garde und Sigrid Gawrosch von der KG Hameckia Bad Bergzabern, das Männerballett Birkenhördt, die Kelterdricker Pleisweiler-Oberhofen und Oliver Betzer alias „De Härdscht vom Dahner Tal“. Karten für die Veranstaltung gibt es am Sonntag, 5. Februar, ab 11 Uhr in der Altenstube (Altes Schulhaus). Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, gibt es ab 10.30 Uhr Weißwurst, Brezeln und Weißbier.