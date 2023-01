In Herxheim wird es in diesem Jahr keinen Fasnachtsumzug geben. Das hat der CV Narrhalla Herxheim am Freitag mitgeteilt. Die Auflagen durch die Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes könne der Verein weder personell noch materiell und finanziell stemmen. „Wir bedauern zutiefst, dass unser weitaus bekannter Faschingsumzug, eine Tradition und kulturelles Brauchtum, dieses Jahr nicht fortgeführt werden kann“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

