Nachdem der Faschingsumzug in Herxheim in diesem Jahr ausfällt, sagt nun auch Offenbach seinen Umzug ab. Das teilte der 1. Vorsitzende der Karnevalgesellschaft Offenbach „Die Froschköpp“ Axel Schrader mit: „Wir werden es nicht schaffen, der Masse an Menschen Herr zu werden, die zu unserem Umzug kommen würden. Dieser wäre dann der Einzige weit und breit. Wir würden dermaßen hohe Auflagen von Kreis, Rettungsdiensten und Polizei kriegen, die wir weder personell noch finanziell stemmen können.“ Der Verein mache sich nun Gedanken, ob es jemals wieder einen Umzug im Ort geben kann, da ein Umzug auch ohne Auflagen schon ein Verlustgeschäft sei. Die Schuld am Sterben der Umzüge betrunkenen, randalierenden Besuchern zu geben, sei zu einfach, meint Schrader und fügt an: „Die Politik und die Verantwortlichen aus Gemeinde, Kreis, Rettungsdiensten und Polizei lassen die Vereine im Stich und wälzen alles auf diese ab. Und das ist aus unserer Sicht die Ursache für das Sterben der Tradition.“