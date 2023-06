Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erdbeben und Bodenhebungen durch das Landauer Erdwärmekraftwerk haben in der Vergangenheit das Vertrauen in die Technik erschüttert. Doch ohne sie geht es nicht, sagt der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart. Er hat für seine Fraktion Forderungen an den Bund aufgestellt. Für Kommunen soll sich Geothermie rechnen.

„Wir brauchen alle Formen der erneuerbaren Energien: Wind, Sonne, Wasserkraft und Geothermie – oberflächennahe und Tiefengeothermie.“ Davon ist der CDU-Bundestagsabgeordnete