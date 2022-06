CDU-Landtagsabgeordneter Martin Brandl und Oberbürgermeister-Kandidat Dominik Geißler fordern, dass die Schulen im Land weiter Microsoft Teams nutzen dürfen sollen. Die derzeit 228 Schulen im Land, die das Produkt nutzen, wollten es behalten, sagt Brandl. Er frage sich, ob funktionierender Online-Unterricht für die regierende SPD erst im Wahlkampf wichtig sei. Geißler sagt, dass sich Schulleiter, Eltern, Lehrer und Schüler die Beibehaltung von Teams wünschten. Er unterstütze die Petition für Teams in den Landauer Schulen.

Forderung: Datenschutz-Probleme lösen

Die Landesregierung habe die Nutzung von Teams aus Datenschutzgründen untersagt, obwohl etwa in Nordrhein-Westfalen keine datenschutzrechtlichen Bedenken mehr bestehen und MS Teams dort weiter genutzt werden darf, sagt Brandl weiter. Berufsbildende Schulen hätten in Rheinland-Pfalz eine Übergangsfrist bis zum nächsten Schuljahresende im Sommer 2023, andere Schulen nur bis zu den anstehenden Sommerferien 2022. „Allein das ist nicht plausibel“, sagt Brandl – „entweder spricht der Datenschutz dagegen oder nicht, aber in unterschiedlicher Weise bei unterschiedlichen Schularten?“ Die CDU-Landtagsfraktion habe sich dafür ausgesprochen, die Datenschutz-Probleme zu lösen, „anstatt seitens der SPD beständig gegen die erfolgreiche Nutzung von MS Teams zu agieren“, wie es in der Mitteilung heißt.

Auch Maximilian Ingenthron, SPD-Kandidat bei der Landauer Oberbürgermeister-Wahl, habe den Nutzen von Teams entdeckt und sich an Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Mainz gewandt, erinnert Brandl. „Die SPD hat es in der Hand – Herr Ingenthron muss nur seine eigenen Parteifreunde überzeugen.“