Die Bösherz Immobilien GmbH gewinnt mit der Panzerhalle „Wohnpark am Ebenberg“ einen Preis in der Rubrik „Wohnbauten“ des Jahres 2022 des Callwey-Verlags in München. „Die Fertigstellung der Panzerhalle, nach nur achtzehn Monaten Bauzeit, wurde zu einem architektonischen Hingucker auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Landau“, heißt es in einer Pressemitteilung zur Begründung. Mit dem Wettbewerb wurden die 50 eindrucksvollsten Wohnbauten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für das Jahr 2022 gesucht, es zählten ideenreiche Baukonzepte, optimale Boden- und Raumnutzung im gesellschaftlichen und sozialen Kontext. Die Panzerhalle wurde zu den erfolgreichsten Quartiersentwicklungen gekürt. Ursprünglich sollte die ehemalige Panzerwerkstatt abgerissen werden. Erst auf öffentlichen Protest hin blieb sie stehen und wurde an den Investor mit dem überzeugendsten Konzept vergeben. Die Preisverleihung fand im Haus der Architektur in München statt. Dort ist auch eine Ausstellung der 50 Wohnungsbauten im Wettbewerb zu sehen.