Der Große Preis der Sparkasse Südpfalz in Hatzenbühl steht an. In der Vergangenheit haben die Veranstalter Probleme mit parkenden Autos gehabt – was ist 2026 anders?

Beim 5. Großen Straßenpreis der Sparkasse Südpfalz wurden dem veranstaltenden RV Hatzenbühl die Auflagen nochmals erhöht. Was auch Vorteile mit sich bringt. Der Jedercup geht weiter.„Wir haben dieses Jahr eine Stunde früher Parkverbot auf der Strecke, dann dürfen wir früher mit dem Abschleppen beginnen“, sagt Gottfried Müller, erster Vorsitzender des Veranstalters, und muss dabei lachen. Denn in den letzten Jahren kam es immer wieder vor, dass Autos, trotz tagelanger Beschilderung, noch auf der Strecke parkten. Der Versuch, den Fahrzeughalter noch ausfindig zu machen, scheiterte dann immer wieder. Bezüglich der Streckensicherung haben sich die Auflagen erhöht.

270 Anmeldungen für Radrennen in Hatzenbühl

Ein „bisschen“ Zufahrt zur Strecke gebe es nicht mehr, die Zufahrten sind „absolut dicht“, erklärt Müller. Das kostet Geld. „Dafür werden die doppelte Anzahl an Baken benötigt. Wir brauchen 125 schwere Füße. Das sind fünf Paletten, ohne das, was die Ortsgemeinde schon hatte“, zählt Müller auf.

Mit gut 270 Meldungen in allen Alters- und Leistungsklassen zeigt er sich zufrieden. Der „Jedercup“, eine Rennserie für jedermann, findet nach erfolgreicher Premiere in Bellheim seine Fortsetzung. Der Zeitplan musste komprimiert werden. Im Hauptrennen über 100 Kilometer fahren Eilte-Amateure, Amateure und U19 zusammen. „Gut 100 Fahrer werden gemeinsam auf die Strecke gehen“, berichtet Müller.

Roschbacher Team in Top-Form

Das Roschbacher Team Möbel Ehrmann kommt mit Selbstvertrauen: Joshua Asel, Hatzenbühl-Sieger 2023 und 2024, gewann zuletzt in Minfeld, Richard Weinzheimer an Fronleichnam in Eschborn. Der erste Sieg in der Laufbahn des 30-Jährigen, was in der Radsport-Szene auf Instagram für Aufsehen – und ihm den ein oder anderen witzelnden Kommentar eingebracht hatte. Eine Folge seines Podcasts „Radio RTW“ hatte er „Sieglos seit Donnerstag“ genannt, in Anlehnung an den Erfolg an dem Feiertag.

Ablauf: 9 Uhr: Masters 4, Frauen, U19-Juniorinnen (40 Kilometer); 10.05: U15/U17 (28km); 10.55: U11/U13 (14km); 11.45: Laufrad; 11.55: Inklusionswettbewerb; 12.15: Fette Reifen; 13.20: Klapprad (14km); 14.10: Masters 2/3 (40km); 15.30: Jedercup (40km); 16.45: Elite-Amateure, Amateure & U19 (100km)