Viel Aufwand, aber dafür nur 170 Anmeldungen – Was die Organisatoren des Minfelder Radrennens antreibt.

Zum dritten Mal in Folge in Minfeld, erstmals auf einer längeren Runde, dafür die alten Probleme? Warum der RV Edelweiß Kandel trotz geringer Teilnehmerzahlen an seinem Radrennen festhält und am Sonntag sein 1. Rundstreckenrennen veranstaltet.

Ein Rundstreckenrennen als Kriterium? „Ja, das haben wir so genannt, weil die Runde länger als zwei Kilometer lang ist“, erklärt der Vorsitzende Thomas Ackermann, den man am Mittwochabend beim Aufstellen der Halteverbotsschilder in Minfeld erwischte. 2,7 Kilometer lang ist die Runde, die vom Veranstaltungsmittelpunkt am Mundoplatz in der Herrengasse bis kurz vor Freckenfeld und auf Wirtschaftswegen zurück nach Minfeld führt.

Nur 170 Anmeldungen in Minfeld

Die bisherige Runde durch den Ort wurde nicht mehr genehmigt, da sie Teil einer Bundesstraße ist und im benachbarten Kandel eine Veranstaltung ist. Ein Umstand mit Zähneknirschen? „Ursprünglich wollten wir den Termin verschieben, er war aber schon lange gemeldet. Da in Minfeld bald eine Baustelle beginnt, mussten wir ins erste Halbjahr rein. Dann haben wir gesagt: Okay, dann müssen wir was anderes machen. Zumal ein Teil des Wirtschaftswegs gerade neu asphaltiert wurde.“

Gut 170 Anmeldungen waren es bis zur Wochenmitte. Wofür der ganze Aufwand? Steht der überhaupt noch im Verhältnis zum Ertrag? Für Ackermann stellt sich die Frage nicht: „Wo ist der Anfang und wo das Ende? „Wenn man keine Rennen anbietet, gibt es auch keine Fahrer mehr. Man kann die Misere nur aufhalten, indem man alle Klassen anbietet. Dann legen wir eben verschiedene Klassen wie Frauen, U19-Juniorinnen und männliche U17 zusammen, damit auch 20, 30 Fahrer zusammen am Start stehen“, erklärt Ackermann.

Ackermann will für seinen Sport kämpfen

Lediglich vier Frauen haben sich angemeldet. „Es ist schade, wenn es nicht angenommen wird. Wenn man sieht, wie viele Rennen es mal gab und wie viele es heute noch sind. Wenn man aufhört, kommt die Szene bald ganz zum erliegen“, gibt sich Ackermann weiter kämpferisch.

Zeitplan:11 Uhr: Elite Frauen, U17 männlich und U19 weiblich (40,5 km). 12.15 Uhr: U13 (16,2 km). 13 Uhr: Masters 2,3,4 und U19 (40,5 km). 14.15 Uhr: U11 (10,8 km). 15 Uhr: U15 (21,6 km). 16 Uhr: Anfänger bis Jahrgang 2014 (2,7). 16.45 Uhr: Amateure und Elite-Amateure (67,5 km).