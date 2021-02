In der Pfalz ist der Wolf noch nicht wieder heimisch geworden. Er schaut aber mal vorbei. So tappte ein Tier im Dezember 2019 bei Iggelbach auf der Gemarkung Elmstein in eine Fotofalle. In der Südwestpfalz hat ein Wolf 2015 bei Ludwigswinkel ein Reh gerissen. Bisher scheint die Pfalz aber eher Durchreisegebiet zu sein. Erst wenn ein Wolf in sechs Monaten zweimal eindeutig nachgewiesen wird – sei es durch Lebendfang, Totfund, genetischen Nachweis oder Foto –, wird wissenschaftlich betrachtet aus einem Durchzügler ein ansässiger Wolf. Nach Angaben der Landesforstverwaltung fressen Wölfe vor allem Wild wie Rehe, Wildschweine, Wildschweine und Rothirsche. Ein Rudel bestehe in der Regel aus den Eltern, den Welpen und den Jährlingen aus dem Vorjahr. Rüden und Fähen, wie man die männlichen und weiblichen Tiere nennt, können Hunderte von Kilometern wandern.