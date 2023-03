Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine vermeintliche Wolfsspur hat in Hermersberg für Aufregung gesorgt. Michael Back, Beauftragter für Großkarnivoren in Rheinland-Pfalz, mahnt aber zur Zurückhaltung: Die einzelnen Pfotenabdrücke genügten nicht, um sicher sagen zu können, dass ein Wolf in der Südwestpfalz unterwegs ist.

Ein Hermersberger Nutztierhalter habe der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF) in Trippstadt von den Pfotenspuren in Schnee und