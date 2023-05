Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum 1. März 2020 ist das geänderte Masernschutzgesetz in Kraft getreten. Seither gilt, dass alle ab dem Jahr 1971 geborenen Mitarbeiter von Schulen und Kindergärten sowie Schüler und Kinder in Betreuungseinrichtungen gegen Masern geimpft oder immun sein müssen. Noch läuft die Übergangsfrist.

In der Südwestpfalz ist die Durchimpfungsrate sehr hoch, wie eine RHEINPFALZ-Anfrage bei der Kreisverwaltung ergibt. Die Masern-Durchimpfungsrate der Einschulungskinder des Schuljahres 2019/2020 in Pirmasens lag bei 98 Prozent, in Zweibrücken bei 97 Prozent sowie im Landkreis bei knapp 98 Prozent. Wie sich das seit Einführung der Impfpflicht entwickelt hat, lässt sich aber nicht sagen. „Im Oktober 2020 fielen die Schuluntersuchung 2020/21 wegen Corona aus“, informiert die Kreisverwaltung. Kreis-Pressesprecher Thorsten Höh weist darauf hin, „in den Vorjahren lagen wir in Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz ziemlich konstant bei 95 Prozent. Das heißt, 95 Prozent der Kinder hatten zwei Impfungen und kompletten Schutz“. Er vermutet, „dass wir zu den absoluten Spitzenreitern gehören, was ein Verdienst der Kinderärzte ist, die hervorragende Arbeit im Bereich der Impfprävention leisten“.

Keine Maßnahmen vor 2022

Im