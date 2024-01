Die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau weitet ab nächster Woche die Verfügbarkeit der Geldautomaten aus. Als Reaktion auf die Automatensprengungen in Insheim und Bundenthal hatte die Bank die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

„Ab dem 5. Februar verbessern wir die Bargeldversorgung in der Region und verlängern die Automatenzeiten einiger Standorte wieder von 6 bis 23 Uhr“, erläutert Yvonne Zimmermann, designiertes Vorstandsmitglied und Leiterin Vertrieb der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau. „Wir wissen, dass die Situation, an Bargeld zu kommen und Geld einzuzahlen, momentan für viele nicht zufriedenstellend ist. Bei allen Maßnahmen, die wir ergreifen, hat der Schutz der Bevölkerung nach wie vor höchste Priorität. Deshalb gehen wir hier schrittweise vor, indem die Automaten in Gebäuden mit Wohneinheiten zunächst weiterhin außer Betrieb bleiben. Zudem gibt es zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen bei den geöffneten Geldautomaten, um Sprengungen entgegenzuwirken.“

Von 6 bis 23 Uhr haben ab Montag die Geldausgabeautomaten in der VR-Bank-Geschäftsstelle in Dahn und den gemeinsamen Automaten von VR-Bank und Sparkasse Südwestpfalz in Hinterweidenthal geöffnet. Für Fischbach – dort hat die Bank ihre Filiale aufgegeben – und Bundenthal gibt es eine Übergangslösung. Derzeit kommt die fahrende Geschäftsstelle der Sparkasse Südwestpfalz mittwochs in beide Orte. In Fischbach steht sie von 9 bis 10.30 Uhr in der Bitscher Straße, anschließend, von 10.45 bis 12.45 Uhr, in Bundenthal vor der ehemaligen Filiale in der Industriestraße. Allerdings können VR-Bank-Kunden in der fahrenden Geschäftsstelle maximal 500 Euro abheben.

Bargeldlieferung nach Hause

Es besteht außerdem die Möglichkeit, für die Bargeldversorgung vom Vor-Ort-Service der Bank Gebrauch zu machen. Bargeld und Bankformulare werden nach telefonischer Bestellung am Folgetag von Bankmitarbeitern nach Hause zum Kunden geliefert. Informationen dazu gibt es unter vrbank-sww.de/geldbringservice.

Automaten, die sich in unmittelbarer Nähe zu Wohnraum, Gewerbeflächen oder Gebäuden befinden, die kein Bankeigentum sind, bleiben weiterhin außer Betrieb oder stellen Bargeld nur zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle zur Verfügung. Letzteres betrifft die Geschäftsstelle am Marktplatz in Hauenstein. Aus Sicherheitsgründen bleibt der Geldautomat im SBK in Dahn abgeschaltet.

Filialen werden bewacht

Als weitere Maßnahmen werden die Bargeldbestände in allen Automaten der Bank reduziert und Sicherheitspersonal eingesetzt, das die Geschäftsstellen bewacht. Gemeinsam mit benachbarten Banken und Sparkassen werden aktuell weitergehende Lösungen entwickelt, um gleichermaßen die Bargeldversorgung und den Schutz der Bevölkerung sicherzustellen. Die genaue Ausgestaltung wird derzeit erarbeitet und Details zu gegebener Zeit kommuniziert.

Im Jahr 2023 wurden auf drei Geschäftsstellen der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau Sprengstoffanschläge verübt. In Fischbach bedrohten die Täter während eines Überfalls die Mitarbeiterin einer Bäckerei mit einer Waffe, die darauffolgende Explosion beschädigte das Gebäude immens. In Insheim explodierte Ende Dezember der SB-Pavillon und wurde dabei vollständig zerstört, umliegende Häuser und Pkw wurden in Mitleidenschaft gezogen und stark beschädigt. An Silvester setzte ein Geldautomaten-Anschlag die Geschäftsstelle in Bundenthal in Brand. Das Ausmaß ist verheerend: Da das Gebäude zwischenzeitlich in Flammen stand und schwer beschädigt ist, muss es abgerissen werden.

Der Krisenstab der Bank reagierte daraufhin und verschärfte ad hoc die Sicherheitsvorkehrungen. Einige Geschäftsstellen boten seit Anfang Januar tagsüber nur noch während der Öffnungszeiten Bargeld an, andere Geldautomaten wurden aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zur Bevölkerung vollständig entleert und außer Betrieb genommen.