Sparkasse und VR Bank wollen gemeinsam die Bargeldversorgung in Fischbach und Bundenthal sichern. Der Neubau von zwei SB-Pavillons ist geplant.

Die Automatensprengungen in Fischbach und Bundenthal haben zu Einschränkungen bei der Bargeldbereitstellung in der Region geführt. Insbesondere die verheerende Sprengung in Bundenthal an Silvester hatte zur Folge, dass die Menschen dort weite Wege bis zur nächsten Filiale in Kauf nehmen mussten.

Anfang Januar hatten die Sparkasse Südwestpfalz und die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau entschieden, die beiden Orte mit der fahrbaren Geschäftsstelle der Sparkasse anzufahren. Von Anfang an sei dies als Zwischenlösung geplant gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung am Dienstag. So habe können gewährleistet werden, dass sich Kunden vor Ort zumindest einmal pro Woche bei Bedarf mit Bargeld versorgen können und weniger mobilen Menschen der Weg zur nächsten Filiale erspart blieb.

Nach intensiven gemeinsamen Gesprächen hätten die beiden Institute nun rund sechs Wochen später Lösungen gefunden, die die Bargeldversorgung im Unteren Wieslautertal und im Sauertal auch in Zukunft sicherstellen sollen. Das ist geplant: Es sollen gemeinsame und sprengfeste SB-Pavillons für die Bargeldversorgung der Region errichtet werden, in Fischbach von der Sparkasse vor der Bäckerei Busch & Naab in der Bitscher Straße 5 und in Bundenthal von der VR Bank in der Industriestraße 1 gegenüber des Wasgau-Marktes. Damit sollen die Kunden beider Institute in Zukunft wieder Bargeldaus- und -einzahlungen vornehmen können.

Die Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse Südwestpfalz, Landrätin Susanne Ganster, begrüßt die Entwicklungen: „Es ist mir ein großes Anliegen, dass die Bargeldversorgung der Bürger im ganzen Landkreis auch in Zukunft sichergestellt wird.“