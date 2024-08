Leben ohne Geldsorgen, reich werden ohne Arbeit. Davon träumen Viele – und Einige nutzen das aus. Ein Blick in die Welt der unseriösen Finanzversprechen.

Die Verführungen strömen täglich und über alle Kanäle auf uns ein. Überschriften, Werbeaussagen oder Mails von Unbekannten mit Aussagen wie „Für immer ausgesorgt!“, „Geld ohne Arbeit“, „Finanzielle Freiheit“, „Bequem und schnell zum passiven Einkommen“, „Reich in die Rente“, „Rente mit 40“ kennen wir alle. Auch wenn die meisten Menschen einigermaßen misstrauisch sind und ein eigennütziges Geschäftsmodell bis hin zum Betrug hinter solchen Versprechungen erwarten: Die Hoffnung auf Reichtum und finanzielle Unabhängigkeit – am besten möglichst schnell - steckt doch in vielen Menschen, bewegt ihr Denken und motiviert oftmals auch ihr Handeln. Warum ist das so?

Für die meisten Menschen ist Geld die mit Abstand stärkste Projektionsfläche für all ihre Wünsche. Während man mit Erdbeermarmelade, Anti-Faltencreme und schnellen Motorrädern immer nur einen kleinen Ausschnitt der Bevölkerung begeistern kann, fängt man mit Geld-Versprechen fast jeden. Tief in uns drin scheinen Glaubenssätze zu stecken, die uns suggerieren: Wenn Du nur viel Geld hättest, wären all Deine Probleme kleiner. Du könntest Dir nicht nur alles leisten, sondern wärst auch beliebter und angesehener, hättest mehr schöne Erlebnisse und könntest Dich von Pflichten und allem Unangenehmen „freikaufen“.

Reich sein wie Dagobert Duck: für viele ein Traum. Sorgenfrei ist der aber auch nicht: Ständig versuchen Bösewichte, sein Geld zu klauen. Foto: imago stock&people

Geschäfte mit der Angst

Aber es gibt auch das krasse Gegenteil des „Ich mach Dich reich!“-Versprechens von sogenannten Finfluencern, also den auf sozialen Plattformen auftretenden Werbe-Botschaftern und Tippgebern in finanziellen Angelegenheiten. Nämlich angstauslösende Aussagen, die einen weitreichenden Crash oder den finanziellen Weltuntergang prophezeien. Hässliche Triggerworte wie „Der Staat raubt Dir alles“, „Weltsystem-Crash“, „Du wirst alles verlieren“ sind das Markenzeichen der negativen Finfluencer – auch Crashpropheten genannt. Ein typisches Muster in ihrer Vorgehensweise ist, dass sie uns zunächst mit ganz schlimmen Prognosen Angst erzeugen. Danach bieten Crashpropheten als vermeintliche Retter eine scheinbare Problemlösung an. Das können überteuerte Edelmetalle, Kryptowährungen oder spezielle Anti-Crash-Fonds sein. Auch Konten und Depots in der Schweiz, Luxemburg oder Liechtenstein sollen uns vor dem Crash schützen.

Eine derartige positive oder negative Einflussnahme verfängt bei vielen. Denn die mächtigsten Treiber der Menschen sind Angst und Gier. Auf Geld bezogen bedeutet das zum Beispiel Angst vor Armut oder Gier nach Reichtum – oftmals bescheidener als „finanzielle Freiheit“ bezeichnet. Doch zurück zu den „Schnell-reich-Finfluencern“. Aus der Vielzahl unseriöser Finanzflüsterer werden nun drei typische Facetten vorgestellt.

Typ 1: Reich in Rente

Typ 1 der unseriösen Finanzflüsterer lockt mit der Aussicht: „Reich in Rente“. Diese Gruppe spricht insbesondere Menschen an, die nur wenige Jahre vor dem regulären Renteneintritt stehen. Hier werden zwei Wünsche angesprochen, die idealerweise gleichzeitig erfüllt werden sollen: erstens den Renteneintritt etwas vorzuziehen und zweitens aus vorhandenem Vermögen ein möglichst hohes regelmäßiges Zusatzeinkommen zu erzielen. Beide Motive sind legitim. Wie realistisch ihre Erfüllung jedoch ist, kommt auf die Bedürfnisse und die Höhe der gebildeten Reserven an.