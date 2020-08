Wer gehofft hat, dass die Sperrung der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben schnell wieder aufgehoben werden kann, wird enttäuscht: Die Straße bleibt als Folge des Brandes im ehemaligen Hotel Martin erst einmal gesperrt. Einen Termin, wann die Straße wieder geöffnet werden kann, gibt es noch nicht.

Nach dem Brand des Gebäudes im Ortszentrum von Waldfischbach vergangene Woche besteht immer noch Einsturzgefahr. Diese muss zunächst beseitigt werden. Der Gutachter hatte sich gemeinsam mit Mitarbeitern der Bauabteilung des Landkreises Südwestpfalz noch mal ein Bild vom Schaden gemacht. Aufgrund der Erkenntnisse wurde ein Katalog von Maßnahmen erstellt, die notwendig sind, um die Gefahr am Gebäude zu beseitigen. „Dieser Maßnahmekatalog wird dem Eigentümer des Gebäudes zugestellt. Er bekommt die Möglichkeit, die Maßnahmen selbst umzusetzen. Diese Möglichkeit muss ihm eingeräumt werden“, erläuterte André Schattner, der stellvertretende Pressesprecher des Landkreises Südwestpfalz. Da es eine wichtige Verkehrsachse ist, sind die notwendigen Sicherungsmaßnahmen schnell zu erledigen. Ist das geschehen, wird sich der Gutachter die Lage vor Ort noch einmal anschauen. Gibt er grünes Licht, kann die Straße wieder geöffnet werden. Immerhin wird sich die Verkehrslage in absehbarer Zeit etwas entschärfen, nämlich wenn am Wochenende die Arbeiten an der Ortsumfahrung Waldfischbach-Burgalben (B270) beendet werden.

Asbest beseitigt, Geschäfte wieder offen

Eine erste Maßnahme, um wieder sichere Zustände rund um die Brandruine herzustellen, war am Montag die Beseitigung von Asbest auf Straßen, Gehwegen und Plätzen im Umfeld des abgebrannten Gebäudes. Die Arbeiten, die inzwischen abgeschlossen sind, waren dringlich, weshalb der Landkreis Südwestpfalz diese direkt beauftragt hat. Asbest gilt als krebserregend. Fußgänger können den Bereich außerhalb der Absperrung an der Brandstelle nun wieder gefahrlos benutzen, die Geschäfte sind wieder geöffnet.