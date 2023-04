Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Pirmasenser Straße in Höhmühlbach tanzen die Tassen in den Schränken, wenn ein Laster vorbeifährt. So erzählen es Anwohner, die sich zudem beklagen, dass sie manchmal nachts vom Schwerlastverkehr wach würden. Sie haben dem Kreis und der Straßenbehörde geschrieben. Es gibt schon Ideen, was helfen könnte.

„Unser Ziel ist eine Beruhigung des Verkehrs im Ortsteil“, sagt Harald Lehnert, einer der Unterzeichner der beiden Schreiben. Lehnert wohnt in der Pirmasenser