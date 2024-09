Ferdinand Schupp hat 20 Jahre lang Werbeartikel für Unternehmen vertrieben. Das Geschäft lief gut, wie er sagt, doch kürzlich hat er es verkauft. Wieso?

Gerade Werbetextilien machten einen Teil seines Geschäfts aus, berichtet der Landauer. Birkenstock und Man gehörten beispielsweise zu den namhaften der insgesamt rund 1300 Kunden. Mit bis zu 500 Lieferanten habe er zusammengearbeitet, berichtet der Südpfälzer. „Das hat richtig Spaß gemacht.“

Nur sei es ihm mit der Zeit doch etwas zu viel geworden, da er nebenbei auch als Geschäftsführer von Pflegehelden 24-Stunden-Arbetskräfte vermittelt. Auch weil in diesem Bereich die Nachfrage steige, habe er sich entschlossen, kürzer zu treten: sich auf seine Agentur Pflegehelden zu konzentrieren und die Marke Werbeheld in neue Hände zu geben. Ebenso den Online-Shop Ökoheld, der, wie der Name ausdrückt, den Fokus auf nachhaltige Werbeartikel hat.

Die Marken sind kürzlich an den Daniel Krespach Verlag übergegangen, der von Marcus Richter als geschäftsführenden Gesellschafter vertreten wird und jetzt auch auf den Firmengründer folgt. Das Unternehmen mit Sitz in Offenburg verlegt diverse Publikationen, Magazine, Bücher und digitale Medien, wie es in der gemeinsamen Pressemitteilung heißt. Darüber hinaus vertreibt der Verlag Merchandise-Artikel, weshalb nun durch die Übernahme Synergien genutzt werden sollen.