Die FDP in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern spricht vor der Stichwahl um das Bürgermeisteramt zwischen Matthias Neufeld (CDU) und Kathrin Flory (SPD) eine Wahlempfehlung für den CDU-Kandidaten aus. Das teilt der Parteivorstand nach einer Mitgliederversammlung mit. Neufeld stehe für einen Wechsel und notwendigen Neustart in der Führung der Verbandsgemeinde, heißt es in der Pressemitteilung. „Weiter begrüßt die FDP VG Bad Bergzabern die Berufserfahrung als Verwaltungsangestellter in leitender Funktion.“ Neufeld ist derzeit Chef der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Landau-Land.

„Die freien Demokraten bitten alle Bürgerinnen und Bürger, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, sodass der neue Verbandsbürgermeister mit einer starken Wahlbeteiligung die herausfordernden Aufgaben angehen kann“, schreibt der Parteivorstand abschließend. Die Entscheidung, wer ab Mai 2023 Amtsinhaber Hermann Bohrer (SPD) beerben wird, fällt am 6. November. Im ersten Wahlgang am 17. Oktober hatte Flory mit 40,2 Prozent der Wählerstimmen knapp die Nase gegenüber Neufeld (39,1 Prozent) vorne. FDP-Kandidat Heiko Drieß erhielt mit 3,0 Prozent die wenigsten Stimmen aller fünf Kandidaten.