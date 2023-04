Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Rennen um das Bürgermeisteramt in Bad Bergzabern ist vom Fünfkampf zum Duell geworden. Zwischen Kathrin Flory (SPD) und Matthias Neufeld (CDU) kommt es Anfang November zur Stichwahl. Eine Sache enttäuscht auch die Gewinner.

Der Wahlkampf geht für Kathrin Flory und Matthias Neufeld in die Verlängerung. Für die Sozialdemokratin und den Christdemokraten heißt es also noch einmal, an Haustüren, Infoständen