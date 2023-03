Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rückenwind für die Alte Welt. Das Bundeslandwirtschaftsministerium unterstützt mit mehr als einer Millionen Euro die Entwicklung der ländlichen Region in der Nordpfalz. Bundesministerin Julia Klöckner (CDU) übergab am Donnerstag im sommerlichen Ambiente der Wasserburg Reipoltskirchen die Förderbescheide an die Landkreise Kusel, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, den Donnersbergkreis sowie den Landkreistag.

Dass mehrere Kreise Ressourcen bündelten, um für alle Beteiligten das Beste zu erreichen, mache das Projekt einzigartig. „Man muss keine Kreisgrenzen verändern, um