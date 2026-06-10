Rund zehn Jahre musste der Sommermarkt in Konken pausieren. Nun soll das Fest wieder belebt werden. Es ist ein buntes Programm geplant – inklusive einer Stiefel-Olympiade.

Nach zwei Jahren Europäischem Bauernmarkt dürften die Konker beim Feiern jetzt Profis sein. „Wir wissen, wie es geht“, sagt Ortsbürgermeister Christian Gießler augenzwinkernd über das für den 20. und 21. Juni von den Vereinen organisierte Fest für Kinder und Erwachsene. „Wir hoffen auf reges Treiben rund um den Dorfplatz“, kündigt Gießler an.

Los geht es mit einer Stiefel-Olympiade am Samstag ab 15 Uhr auf dem Kirchengelände. Dabei sollen Stiefel – so lautet auch der Uz-Name der Konker – fantasievoll und sportlich über einen Parcours gebracht werden. Ab 19 Uhr gibt es Live-Musik mit Sansa Duo, für die Fußballfans wird am Abend Public Viewing angeboten.

Am Sonntag übernimmt ab 11.30 Uhr der Musikverein Konken das Unterhaltungsprogramm, für 14.30 Uhr ist ein Auftritt der Kindergruppe „Konker Stiwwelcher“ geplant, bevor um 15.30 Uhr der extra gegründete Sommermarkt-Chor zusammen mit den Hartgeldmusikanten auftritt. Zudem werden Hüpfburg, Kinderschminken, Glücksrad sowie Kaffee und Kuchen angeboten.

Die Tradition des Sommermarkts

Der Sommermarkt hat eine lange Tradition in Konken. Wie Rudi Häßel in der Konker Chronik schreibt, reicht die Geschichte der Konker Märkte bis ins Mittelalter zurück. Der Sommermarkt sei das erste Mal am 16. Juni 1816 begangen worden – damals noch mit Ständen zur Versorgung der Landwirtschaft. Seither wurde er immer am Sonntag nach dem 16. Juni begangen, erläutert Häßel. Ihm liegen auch noch frühere Jahreszahlen vor, deren Quellen aber noch nicht ausreichend recherchiert seien. Erst später habe sich der Sommermarkt als Fest mit Musik, Tanz und Essen entwickelt – aber nicht als Ersatz zur Kerwe. Die gibt es auch noch im August.

Zuletzt habe es beim Sommermarkt ein paar schlechte Jahre gegeben, berichtet Gießler. Danach war es für Vereine nicht möglich gewesen, das Fest auf die Beine zu stellen. Anschließend hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Jetzt wollen wir wieder neu anfangen“, berichtet der Ortsbürgermeister.

Info

Für die Stiefel-Olympiade (ab 14 Jahren) sind Anmeldungen von Dreier- oder Viererteams erforderlich. Diese sollen bis 14. Juni per E-Mail an og-konken@vgka.de oder per Whatsapp an Yannik Jaqui unter 0152 08829983 geschickt werden.