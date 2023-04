Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn der Musikverein Konken am Samstag, 21. Januar, in der Festhalle aufspielt, gibt es neben dem Spaß an der Musik noch einen weiteren Programmpunkt: Ehrungen. Einige Musiker hält es schon fast 60 Jahre im Verein – und für einige begann darin sogar der gemeinsame Lebensweg.

Anette und Peter Schmidt aus Herschweiler-Pettersheim sind begeisterte Blasmusiker. Und zusammen machen sie fast die 100 voll – die Jahre als Mitglieder im Musikverein Konken. Die Grundlagen