Die „Konker Stiwwel“ feierten am Samstagabend mit einem Festkommers in der Schulturnhalle die Erwähnung des Dorfes vor 900 Jahre. Zu der Feier gehörten Gesang, Musik, ein Sketch, Festreden, die Vorstellung der Dorfchronik und die Verleihung einer Ehrenbürgerschaft.

„Konker Stiwwel“ seien die Bürger während der landwirtschaftlichen Blüte des Ortes genannt worden. Denn nur wohlhabende Landwirte hätten sich Stiefel leisten können. Diese Anekdote wusste Heimatforscher Jan Fickert. zu erzählen. Auf der Grundlage der von Rudi Häßel verfassten Dorfchronik trug Fickert die Dorfgeschichte vor. Demnach habe es schon zwischen dem achten und zehnten Jahrhundert eine Ansiedlung gegeben. Die urkundliche Ersterwähnung habe aber erst im Jahre 1124 stattgefunden.

Ortsbürgermeister Christian Gießler ernannte Rudi Häßel zum Ehrenbürger. Häßel nahm die Ernennungsurkunde sichtlich gerührt an. An der ersten Dorfchronik, die vor 25 Jahren von ihm erstellt worden war, hatte er zehn Jahre gearbeitet. Zum erneuten Jubiläum brachte Häßel eine zweite, aktuelle Fassung heraus. Landrat Otto Rubly und Stefan Spitzer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, hoben den Wandel des zunächst landwirtschaftlich geprägten Dorfes zu einer Wohngemeinde hervor. „Ich bin immer wieder begeistert von Konken“, sagte Spitzer. Dem Dorf sei es dank seines Innovationscharakters gelungen, sich weiterzuentwickeln. Das Dorf habe ein Gewerbegebiet entwickeln, in dem 500 Arbeitsplätze geschaffen worden seien.

„Konker Schullied“ als Zugabe

Rubly und Spitzer wiesen darauf hin, dass die Ortsgemeinde in diesem Jahr nach fünf Jahren Pause wieder den Europäischen Bauernmarkt im Landkreis Kusel ausrichtet. Im Jahr 2019 hatte er zuletzt in Rammelsbach stattgefunden. Weitere Glückwünsche überbrachten Helmut Käfer, Vorstand der Kreissparkasse, Pfarrer Sven Lotter sowie Vertreter der benachbarten Dörfer.

Ein Kinderchor mit Mädchen und Jungen des Kindergartens und der Grundschule sang „Wir gratulieren zu 900 Jahre Konken“ und trug als Zugabe das „Konker Schullied“ vor. Der Musikverein Konken umrahmte mit Blasmusik die Veranstaltung. Ruth Feyel und Ursula Clos trugen den Sketch „Oma und Enkel“ vor.

Mehr Geschichtliches zum Ort, der auch schon Concha, Concen oder Kuncken genannt wurde, ist hier zu lesen.