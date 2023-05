Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was lange währt, macht endlich auf: Am Mittwoch, 1. Februar, eröffnen die Gemeindebücherei und das Bürgercafé im W4 in der Weiherstraße 4. Das Bürgerbüro der Verbandsgemeinde hat dort bereits Einzug gehalten.

Am Mittwoch, 1. Februar, um 15 Uhr öffnen die Gemeindebücherei und das Stadtcafé im W4 in Waldmohr ihre Pforten. „Dann können sich die Besucher in